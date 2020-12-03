«ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»: только 5 показов в январе 

«Когда в целом мире все идет не так, лучшее средство отвлечься от плохих новостей и дурного настроения — поход в театр на отличную комедию. В умении рассмешить зрителя наш спектакль не знает себе равных, — уверен театральный продюсер Дмитрий Богачев. — Кроме того, в театре приняты все необходимые меры для безопасности зрителей: каждодневная тотальная дезинфекция, исключающая риски, поможет забыть о зловредном вирусе — у нас их ждут только заразительный смех и гормоны радости, активизирующие иммунитет! Кстати, зрители знают об оздоравливающем эффекте “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” не меньше нас, ведь именно по их многочисленным просьбам мы возвращаем его в прокат».