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«ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»: только 5 показов в январе 

Партнерский материал 6 часов назад
«ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»: только 5 показов в январе
Фото: Юрий Богомаз
25 процентов хохочут на все 100!
Что еще после 2020-го года может пойти не так? Только настоящее театральное недоразумение: компания «Бродвей Москва» возвращает в Москву «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Но — ограниченным прокатом: в Театре МДМ покоривший мировые сцены спектакль покажут всего лишь пять раз. Не упустите последний шанс стать свидетелем этой спланированной катастрофы на сцене!

«Когда в целом мире все идет не так, лучшее средство отвлечься от плохих новостей и дурного настроения — поход в театр на отличную комедию. В умении рассмешить зрителя наш спектакль не знает себе равных, — уверен театральный продюсер Дмитрий Богачев. — Кроме того, в театре приняты все необходимые меры для безопасности зрителей: каждодневная тотальная дезинфекция, исключающая риски, поможет забыть о зловредном вирусе — у нас их ждут только заразительный смех и гормоны радости, активизирующие иммунитет! Кстати, зрители знают об оздоравливающем эффекте “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” не меньше нас, ведь именно по их многочисленным просьбам мы возвращаем его в прокат».

Хит-спектакль британской театральной компании Mischief завоевал любовь зрителей и признание критиков 30 стран мира. В числе его наград — театральные премии Лоуренса Оливье (Великобритания), «Тони» (США) и «Мольер» (Франция). В России «… ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» признано самой успешной комедийной постановкой: только в столице ее за короткий срок посмотрело более 300 000 зрителей.
По сюжету, Общество любителей театра Политехнического университета Корнли неожиданно получает грант на полноценный спектакль. И вот — долгожданная премьера пьесы в духе детективов Агаты Кристи «Убийство в поместье Хэвершем». Все, что может пойти не так, в этом спектакле идет не так: декорации разваливаются, актеры страшно переигрывают и путают текст, звукорежиссер включает не ту музыку… Но шоу должно продолжаться, и артисты-любители как истинные профессионалы — во всяком случае, они о себе такого мнения — остаются на сцене до самого конца.
В главных ролях актеры ведущих драматических театров страны и артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев, Олег Савцов и другие.
Видео дня. Как простой моряк стал королем каннибалов
Места , Станислав Беляев , Сергей Епишев , Анастасия Стоцкая , Владимир Моташнев , Александр Матросов , Галина Безрук , Лоуренс Оливье , Олег Савцов , Александр Горелов , Дмитрий Богачев , Никита Смольянинов
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