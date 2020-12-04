Впервые на телевидении TikTok-чарт

MIA BOYKA – лицо чарта нового поколения.

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Главный музыкальный телеканал страны «МУЗ-ТВ» продолжает глобальное сотрудничество с ведущей платформой для коротких видеороликов TikTok. Впервые в России и на территории Восточной Европы TikTok появится на музыкальном телевидении в одном из самых востребованных форматов – в январе 2021 года состоится премьера еженедельного оригинального чарта с участием популярных блогеров.

«МУЗ-ТВ» подхватывает мировой тренд невероятной популярности TikTok и запускает новый модный музыкальный проект – обзор самых востребованных треков из популярных челленджей платформы. Совместный проект «МУЗ-ТВ» и TikTok – масштабный эксперимент для обеих платформ, а для зрителя – возможность окунуться в модные тренды, узнать больше о треках, на которые записывают челленджи, получить свежий заряд музыкальных новинок, покоривших аккаунты десятков тысяч тиктокеров.

Пресс-служба

Арман Давлетяров, генеральный директор «МУЗ-ТВ»: ««МУЗ-ТВ» уже давно больше, чем обычный музыкальный телеканал. Мы трендсеттер индустрии и считаем важным делиться с нашими зрителями самым актуальным и свежим контентом. Сейчас мы делаем акцент на музыкальных направлениях, особенно востребованных в диджитал-пространстве. Сотрудничество с TikTok – это новая мощная история, которая позволит нашей аудитории быть в курсе всех модных музыкальных трендов и челленджей!»

Ведущими шоу «TikTok чарт» станут резиденты платформы – популярные тиктокеры прославившиеся участием в челленджах и собственными музыкальными треками.

Открывает «TikTok чарт» настоящая звезда платформы и кумир миллионов подростков – MIA BOYKA.

Пресс-служба

Одна из самых популярных тиктокеров страны громко заявила о себе в 2019 году и сразу завоевала невероятную любовь аудитории – 5,3 млн подписчиков. MIA нашла свой неповторимый стиль, и теперь она будет покорять новую вершину – эфир федерального телеканала. Харизматичная тиктокерша специально для зрителей «МУЗ-ТВ» расскажет о самых хайповых и трендовых треках из челленджей платформы.