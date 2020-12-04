«Виктория» подвела итоги музыкального года 

Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, а также главой радиохолдинга «ГПМ-Радио» Юрием Костиным. Вручение премии «Виктория» стало одним из самых ярких музыкальных и светских событий уходящего 2020 года, ставшего огромным испытанием для всего отечественного шоу-бизнеса. 3 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоялась праздничная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория», основанной по инициативе группы ведущих российских музыкальных продюсеров и артистов и учрежденной поэтом и меценатом, композитором и продюсером, а также главой радиохолдинга «ГПМ-Радио». Вручение премии «Виктория» стало одним из самых ярких музыкальных и светских событий уходящего 2020 года, ставшего огромным испытанием для всего отечественного шоу-бизнеса.

В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации премия впервые прошла без зрителей. Организаторы и режиссер-постановщик премии Андрей Болтенко решили сделать особый акцент на этом обстоятельстве. Звёзды шоу-бизнеса, академики премии и vip-гости разместились на сцене, став полноправными участниками концерта-телесъемки, а зал было решено оставить абсолютно свободным. При этом организаторам удалось соблюсти все требования безопасности: на входе в Кремлёвский дворец каждый гость сдал тест на коронавирус, а маски и перчатки гости снимали только для съёмки.

— Сегодня зал с пустыми креслами мы решили сделать декорацией, чтобы всем сразу стало понятно, насколько мы все скучаем по нашему зрителю, — пояснил ведущий Александр Ревва в начале церемонии. — В остальном премия «Виктория» проходит по традиционному сценарию.

Главный принцип премии «Виктория» остался неизменным: имена победителей оставались «тайной за семью печатями» до момента их объявления на сцене, а за ходом голосования строго следила аудиторская компания E&Y. Профессионалы музыкальной индустрии голосовали за лучших артистов в 14 номинациях, кроме того в этом году награды были вручены в двух специальных номинациях. Певица Лариса Долина была объявлена «Легендой отечественной эстрады», а композитор Игорь Матвиенко получил награду «За неоценимый вклад в российскую культуру».

Старт музыкальному марафону дал Александр Ревва в образе Артура Пирожкова с песней «Перетанцуй меня». Эта композиция была заявлена в номинации «Танцевальный хит года», где ее все-таки сумели «перетанцевать» Cream Soda & «Хлеб» с номером «Плачу на техно», взяв в итоге приз. Другой запоминающийся танцевальный шлягер «Uno» от группы Little Big из Санкт-Петербурга обошёл соперников сразу в трех категориях — «Лучшая поп-группа года», «Лучшее музыкальное видео» и «Песня года».

Пресс-служба

Кстати, группа Little Big была приглашена в Кремль как номинант, но от участия в церемонии отказалась, причем крайне резко. «Группа, победившая в нескольких ключевых номинациях, не является для меня чем-то знаковым, — прокомментировал ситуацию президент Российской национальной музыкальной премии „Виктория“ Юрий Костин. — Но это не имеет значения: так проголосовало жюри. Главное — то, что мы делаем, мы делаем честно. В этом году проголосовало рекордное число академиков. Повторюсь, главное в нашей премии — то, что каждый голос может повлиять на результат голосования. И каждый голос имеет значение».

Другим рекордсменом по числу заработанных наград стал Николай Носков , объявленный победителем в двух номинациях — «Концерт года» и «Лучший рок-исполнитель». Таким образом, академики отметили прошлогодний концерт Николая Носкова «Живой» в столичном «Крокус Сити Холле», на сцене которого певец появился еще не до конца оправившись от тяжелой болезни.

Нынешний год из-за коронавирусных ограничений оказался довольно скудным на концерты в привычном формате, поэтому организаторы премии учредили специальную номинацию «Онлайн-концерт». В ней вне конкуренции оказалось выступление Леонида Агутина на онлайн-платформе Okko.

Истосковавшиеся по живым выступлениям артисты радовались появившейся на премии «Виктория» возможности выступить хотя бы перед немногочисленной аудиторией и выкладывались по полной программе. Зрелищным и одновременно камерным стало выступление Полины Гагариной (признанной «Лучшей поп-исполнительницей») с лирической композицией «Ты не целуй», автор слов которой Михаил Гуцериев победил в номинации «Поэт года».

Пресс-служба

Участники группы «Город 312», комментируя номинацию «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», рассказали, что, готовясь к церемонии, послушали все вышедшие в финал песни коллег по цеху и пришли к выводу, что рок в России по-прежнему жив. Polina, лауреат премии «Грэмми», с особой теплотой объявила «Лучшего хип-хоп исполнителя» — Басту с треком «Страшно так жить». Zivert от души поздравила с победой в номинации «Лучший поп-исполнитель» Владимира Преснякова . Победу ему принесла композиция «Достучаться до небес».

Один из сюрпризов церемонии стало выступление Ларисы Долиной, спевшей давно не исполнявшийся ею шлягер «Я не умею танцевать». Остальные выступавшие артисты тоже нашли, чем поразить гостей. Димаш Кудайберген спел под аккомпанемент Игоря Крутого в окружении движущихся зеркал. Dava и Филипп Киркоров исполнили совместный номер «Ролекс» в компании дюжины танцовщиц в золотистых облегающих нарядах, которые изображали циферблат дорогих часов.

Пресс-служба

Polina представила «Джанго» в полупрозрачном куполе, на который транслировался красочный видеоряд. «Любовь бессмертна» в исполнении Николая Баскова была проиллюстрирована причудливым пейзажем, в котором сценический декорации составляли единое пространство с видеорядом. Кстати, Николай Басков появился на сцене дважды, исполнив и наделавший много шума хит «Дико тусим» в дуэте с Даней Милохиным. На сцену Кремля вышли также Сергей Лазарев , Artik&Asti, Niletto, Артём Качер, Zivert, Dabro — музыкальная картина этого оказавшегося столь сложным для всех нас года оказалась удивительной яркой и разнообразной.

Убедиться в этом зрители телеканала «Россия» смогут уже 18 декабря 2020 года.

«Лучшая поп-исполнительница»:

Полина Гагарина. «Смотри»

«Лучший поп-исполнитель»:

Владимир Пресняков. «Достучаться до небес»

«Лучшая поп-группа»:

Little Big. Uno «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель»:

Николай Носков. «Живой»

«Поэт года»:

Михаил Гуцериев. «Ты не целуй»

«Лучший хип-хоп исполнитель»:

Баста. «Страшно так жить»

«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»:

«Городской романс (русский шансон или бардовская песня)»:

Сергей Трофимов. «Прости»

«Танцевальный хит года»:

Cream Soda & Хлеб. «Плачу на техно»

«Лучшее музыкальное видео»:

Little Big. Uno «Композитор года»:

Константин Меладзе. «1+1»

«Концерт года»:

Николай Носков. «Живой»

«Онлайн-концерт года»:

Леонид Агутин. Онлайн-концерт Леонида Агутина / Okko

«Песня года»:

Little Big. Uno «Легенда отечественной эстрады»:

Лариса Долина

«Приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру»:

Игорь Матвиенко