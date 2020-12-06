Кто был прописан в Кремле и как он стал в коммуналкой

Для большинства россиян и туристов Кремль — это крепость в центре Москвы, объект культурного наследия. Трудно представить, что когда-то это пространство было жилым микрорайоном. "Рамблер" выяснил, кто был официально прописан в Кремле.

Многие советские служащие проживали в Кремле согласно всем правилам: с пропиской, записями в домовой книге и лицевыми счетами. Квартир не хватало, поэтому работников селили прямо в крепости. Несмотря на внешнюю роскошь, люди внутри жили достаточно скромно.

Известно, что Владимир Ленин перебрался в Кремль в 1918 году, но жизнь в одиночестве его не привлекала, поэтому вскоре дворец превратился в настоящую коммуналку.

При Ленине были заселены не только жилые корпуса Кремля, но и башни, гауптвахты, соборы и даже колокольня Ивана Великого. Все главные фигуры того времени в лице Сталина, Троцкого, Зиновьева, Дзержинского и прочих проживали на территории крепости.

Любопытный факт заключается в том, что любовница и соратница Ленина Инесса Арманд также жила в Потешном Дворце, после ее смерти туда въехал Сталин с женой, где она покончила с собой. Историки прозвали эту квартиру несчастливой.

Конечно, жизнь в кремлевских стенах не могла длиться вечно. В период 1936 — 1939 гг. из Кремля было выписано 463 чел. Жителей выселяли, чтобы обеспечить безопасность высшему руководству страны. Причем одни переселялись в Дом на набережной и в другие элитные здания, а другие были расстреляны.