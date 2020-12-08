В США обнаружили новый опасный супервулкан 

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Американские геологи обнаружили, что гора Кливленд на Аляске может быть частью нового опасного супервулкана. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи утверждают, что вулканы Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага — это вершины одного гигантского магматического очага. На скрытую кальдеру указывет состав газов, выделяемых горой Кливленд, а также расположение выводных отверстий.

Если гипотеза ученых окажется верной, то вся Алеутская островная дуга, протянувшаяся от Аляски до Камчатки, может оказаться свидетельством существования супервулкана по размерам сравнимого с Йеллоустонской кальдерой.

По оценкам ученых, извержение всего супервулкана может достичь силы восьми баллов и изменить климат.