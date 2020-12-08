В США обнаружили новый опасный супервулкан 

Американские геологи обнаружили, что гора Кливленд на Аляске может быть частью нового опасного супервулкана. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи утверждают, что вулканы Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага — это вершины одного гигантского магматического очага. На скрытую кальдеру указывет состав газов, выделяемых горой Кливленд, а также расположение выводных отверстий.
Если гипотеза ученых окажется верной, то вся Алеутская островная дуга, протянувшаяся от Аляски до Камчатки, может оказаться свидетельством существования супервулкана по размерам сравнимого с Йеллоустонской кальдерой.
По оценкам ученых, извержение всего супервулкана может достичь силы восьми баллов и изменить климат.
Ранее "Рамблер" сообщал, что взрыв вулкана попал на видео.