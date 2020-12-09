«Домик Чебурашки» на выставке Шварцмана

Экспонат дополненной реальности «Домик Чебурашки» смогут увидеть посетители выставки к 100-летию художника Леонида Шварцмана в Санкт-Петербурге.

Необычный медиаобъект «Домик Чебурашки» представлен в рамках выставки к 100-летнему юбилею художника и режиссёра анимационных фильмов Леонида Шварцмана — автора таких легендарных картин как «Аленький цветочек» (1952), «Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Варежка» (1967), «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), серии фильмов «38 попугаев» и «Котёнок по имени Гав» и других. Выставка проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства Культуры РФ

Специально для экспозиции в Бертгольд центре «Союзмультфильм», Киностудия им. М. Горького и специалисты лаборатории визуализации изображений Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ) создали экспонат дополненной реальности с безочковым стереоэффектом и оригинальным 3D контентом.

Пресс-служба

Заглянув в окно «Домика» посетители выставки смогут увидеть забавную миниатюру из жизни Чебурашки и Крокодила Гены, сценарий к которой написал известный автор-гэгмэн Олег Козырев

«В основе экспоната заложена технология растрового экрана, которая была популярна в середине прошлого века, но в значительно упрощённом виде, — рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, — при создании медиаобъекта технология была усовершенствована: в ней были совмещены как физические объекты, так и виртуальные персонажи».

По словам главы киностудии, разработка была запатентована НИКФИ и является объектом авторского права. Ранее она также использовалась институтом при создании экспонатов в московском музее Победы на Поклонной горе.

После окончания работы выставки «Домик Чебурашки» смогут увидеть посетители музея киностудии «Союзмультфильм».

Помимо уникального медиаобъекта, в рамках экспозиции в Бертгольд Центре представлено более 60 работ и эскизов Леонида Шварцмана к анимационным фильмам, а также оригинальные куклы из коллекции киностудии «Союзмультфильм».

Познакомиться с выставочным проектом можно также на сайте shvartsman100.ru , где также можно найти произведения Леонида Шварцмана, видеоинтервью и подробный таймлайн с фактами из творческой биографии художника.

Информационные партнёры выставки Ретро FM, Рамблер и информационное агентство Intermedia.