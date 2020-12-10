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В России произошло мощное землетрясение 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
В России произошло мощное землетрясение
Фото: РИА Новости
В Бурятии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на главное управление МЧС по Иркутской области.
Эпицентр стихии находился в Кабанском районе республики на побережье Байкала, его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. По утверждению спасателей, на отдалении примерно в 100 километров в Иркутске «ощущалось 5-6».
Позднее врио начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина сообщила РИА Новости, что на территории региона разрушений нет. В Иркутске введен режим повышенной готовности.
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Места , МЧС , РИА Новости
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