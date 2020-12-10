В России произошло мощное землетрясение 

В Бурятии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по Иркутской области.

Эпицентр стихии находился в Кабанском районе республики на побережье Байкала, его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. По утверждению спасателей, на отдалении примерно в 100 километров в Иркутске «ощущалось 5-6».