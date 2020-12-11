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Емельянов и Рудковская объявили претендентов на премию «Новое Радио AWARDS» 

Партнерский материал 7 часов назад
Объявлены претенденты на премию «Новое Радио AWARDS»
Фото: «Новое Радио»
10 декабря в прямом эфире «Нового Радио» Роман Емельянов и Яна Рудковская объявили номинантов премии «Новое Радио AWARDS 2021». Известные продюсеры дали старт экспертному голосованию, оценили шансы каждого артиста на успех и рассказали о своих фаворитах.
Претендентами на престижную награду в шести основных номинациях стали неоспоримые лидеры хит-парада «Нового Радио» —
«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:
Zivert,
Полина Гагарина,
Ёлка,
MARUV,
Клава Кока,
Мари Краймбрери;
«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:
Дима Билан,
Макс Барских,
Тима Белорусских,
NILETTO,
JONY;
«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:
Little Big,
Artik & Asti,
Filatov & Karas,
CREAM SODA,
HammАli & Navai;
«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:
Zivert vs NILETTO «FLY 2»,
Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away»,
Клава Кока vs NILETTO «КРАШ»,
Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно»,
RSAC vs Ёлка «Не наговаривай»;
«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:
ELMAN (проекты «JONY», «ANDRO», «ELMAN»),
Bahh Tee (проект «Zhara Music»),
Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Ёлка», «Burito», «Звонкий»),
Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»),
BLACK STAR (проект «Клава Кока»);
«ПРОРЫВ ГОДА»:
Dabro,
Асия,
Intelligency,
Ramil',
Hensy.
«Новое Радио»
Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

«В шорт-листе я не увидела ни одного случайного артиста. Каждый из них действительно классно поработал в этом году. Я стала настоящей фанаткой дуэта Artik & Asti, когда побывала на их концерте. Zivert тоже очень крутая. Она стала лидером голосования прошлой премии, и я уверена, что её высоко оценят опять. Все они — настоящие музыканты, а не просто маркетинговые проекты. Поэтому, кстати, если бы в списке оказался Моргенштерн, за него бы я голос не отдала. Хотя, конечно, он классный шоумен».

Выбирать победителей «Новое Радио AWARDS 2021» будут и другие акулы российского шоу-бизнеса — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры. Их список пока держится в секрете.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Мы специально не раскрываем имена экспертов, чтобы избежать даже намёка на кумовство и чьё-то влияние или вмешательство. Такой подход даёт возможность получить главный приз именно тем, кто его действительно заслужил, а не просто дружит с кем нужно. В жюри входят более 30 авторитетных специалистов индустрии и после подведения итогов, мы обязательно раскроем их имена».

Слушатели радиостанции также смогут повлиять на результат, участвуя в голосовании на awards.newradio.ru и ВКонтакте, которое продлится до 18 января 2021 года.
Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж определят «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» будет объявлено с учетом статистики просмотров клипов в Интернете.
Стало известно имя первого обладателя статуэтки в виде Золотой Сирены. «Новое Радио» вручит специальную награду «за вклад в развитие музыки» выдающемуся композитору, музыканту, певцу и продюсеру, Народному артисту Российской Федерации Игорю Крутому.
Подведение итогов и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS» состоится 11 февраля 2021 года.
«Новое Радио AWARDS» — престижная индустриальная премия и одно из самых масштабных концертных шоу страны. Среди участников и победителей — топовые российские артисты, чьи песни регулярно возглавляют хит-парад «Высшая Лига» на «Новом Радио» — Little Big, MARUV, Artik & Asti, Баста, HammAli & Navai, Zivert, Дима Билан, Макс Барских, Ёлка, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, и многие-многие другие.
Подробная информация о премии в эфире «Нового Радио», на awards.newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.
Видео дня. Сокровища, спрятанные у всех на виду
Места , Роман Емельянов , Елка , Клава Кока , Сергей Лазарев , Макс Барских , Дима Билан , Яна Рудковская , Полина Гагарина
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