Объявлены претенденты на премию «Новое Радио AWARDS»

10 декабря в прямом эфире «Нового Радио» Роман Емельянов Яна Рудковская объявили номинантов премии «Новое Радио AWARDS 2021». Известные продюсеры дали старт экспертному голосованию, оценили шансы каждого артиста на успех и рассказали о своих фаворитах.

Претендентами на престижную награду в шести основных номинациях стали неоспоримые лидеры хит-парада «Нового Радио» —

«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:

Zivert,

Ёлка,

MARUV,

Мари Краймбрери;

«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:

Тима Белорусских,

NILETTO,

JONY;

«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:

Little Big,

Artik & Asti,

Filatov & Karas,

CREAM SODA,

HammАli & Navai;

«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:

Zivert vs NILETTO «FLY 2»,

Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away»,

Клава Кока vs NILETTO «КРАШ»,

Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно»,

RSAC vs Ёлка «Не наговаривай»;

«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:

ELMAN (проекты «JONY», «ANDRO», «ELMAN»),

Bahh Tee (проект «Zhara Music»),

Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Ёлка», «Burito», «Звонкий»),

Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»),

BLACK STAR (проект «Клава Кока»);

«ПРОРЫВ ГОДА»:

Dabro,

Асия,

Intelligency,

Ramil',

Hensy.

«Новое Радио»

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

«В шорт-листе я не увидела ни одного случайного артиста. Каждый из них действительно классно поработал в этом году. Я стала настоящей фанаткой дуэта Artik & Asti, когда побывала на их концерте. Zivert тоже очень крутая. Она стала лидером голосования прошлой премии, и я уверена, что её высоко оценят опять. Все они — настоящие музыканты, а не просто маркетинговые проекты. Поэтому, кстати, если бы в списке оказался Моргенштерн, за него бы я голос не отдала. Хотя, конечно, он классный шоумен».

Выбирать победителей «Новое Радио AWARDS 2021» будут и другие акулы российского шоу-бизнеса — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры. Их список пока держится в секрете.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Мы специально не раскрываем имена экспертов, чтобы избежать даже намёка на кумовство и чьё-то влияние или вмешательство. Такой подход даёт возможность получить главный приз именно тем, кто его действительно заслужил, а не просто дружит с кем нужно. В жюри входят более 30 авторитетных специалистов индустрии и после подведения итогов, мы обязательно раскроем их имена».

Слушатели радиостанции также смогут повлиять на результат, участвуя в голосовании на awards.newradio.ru ВКонтакте , которое продлится до 18 января 2021 года.

Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж определят «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» будет объявлено с учетом статистики просмотров клипов в Интернете.

Стало известно имя первого обладателя статуэтки в виде Золотой Сирены. «Новое Радио» вручит специальную награду «за вклад в развитие музыки» выдающемуся композитору, музыканту, певцу и продюсеру, Народному артисту Российской Федерации Игорю Крутому.

Подведение итогов и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS» состоится 11 февраля 2021 года.

«Новое Радио AWARDS» — престижная индустриальная премия и одно из самых масштабных концертных шоу страны. Среди участников и победителей — топовые российские артисты, чьи песни регулярно возглавляют хит-парад «Высшая Лига» на «Новом Радио» — Little Big, MARUV, Artik & Asti, Баста, HammAli & Navai, Zivert, Дима Билан, Макс Барских, Ёлка Сергей Лазарев , Полина Гагарина, и многие-многие другие.