В Лондоне ввели максимальный уровень ограничений

Власти Великобритании объявили о введении максимального уровня ограничений в Лондоне из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, в парках разрешено собираться не больше шести человек, не проживающих вместе.

Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон переходит на максимальный, третий уровень ограничений в связи с выросшим числом заболевших коронавирусом. Несколько дней назад город вышел на первое место в стране по COVID-19, передает РИА «Новости».

Сообщается, что запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах, а публике — в театрах. Закрытие непродовольственных магазинов, салонов красоты и спортзалов не предусмотрено ни на одном уровне.

На Рождество правила по всей стране будут смягчены: с 23 по 27 декабря разрешено будет собираться дома трем семьям. Однако врачи призывают правительство отказаться от послаблений из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ранее дополнительные ограничения в связи с пандемией ввела Швейцария. В стране запретили общественные мероприятия и ограничили работу магазинов, ресторанов, музеев и библиотек до 19.00, новые меры в связи с пандемией будут действовать до 22 января.

Также канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января.