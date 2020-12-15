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В Англии ввели максимально жесткие ограничения из-за COVID-19 

Стелла Шмель 6 часов назад
В Англии ввели максимально жесткие ограничения из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
В Великобритании принято решение о введении максимально жестких ограничений на фоне быстрого роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения коснуться Лондона. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, передает ТАСС.

"Нам необходимо принимать срочные и решительные меры, которые, опасаюсь, совершенно необходимы для того, чтобы держать под контролем это смертельное заболевание в период проведения вакцинации",

— сказал Хэнкок.
Сообщается, что решение было принято из-за обнаружения нового, стремительно распространяющегося штамма коронавируса.
С 16 декабря будет прекращена работа всех кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Поездки должны быть сведены к минимуму, а люди, живущие не вместе, смогут встречаться только на улице.
Детские сады, школы, спортзалы, парикмахерские и магазины, не торгующие предметами первой необходимости, пока смогут продолжать работу.
Ранее "Рамблер" писал, что названы четыре основных симптома для госпитализации с COVID-19.
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Места , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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