В Англии ввели максимально жесткие ограничения из-за COVID-19 

В Великобритании принято решение о введении максимально жестких ограничений на фоне быстрого роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения коснуться Лондона. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, передает ТАСС

"Нам необходимо принимать срочные и решительные меры, которые, опасаюсь, совершенно необходимы для того, чтобы держать под контролем это смертельное заболевание в период проведения вакцинации",

— сказал Хэнкок.

Сообщается, что решение было принято из-за обнаружения нового, стремительно распространяющегося штамма коронавируса.

С 16 декабря будет прекращена работа всех кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Поездки должны быть сведены к минимуму, а люди, живущие не вместе, смогут встречаться только на улице.

Детские сады, школы, спортзалы, парикмахерские и магазины, не торгующие предметами первой необходимости, пока смогут продолжать работу.