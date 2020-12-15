Провожаем 2020 год вместе с The Hatters! 

The Hatters в этом году отвечают за новогодний алкохардкор. В уже непривычном для команды камерном формате, шляпники устроят грандиозный праздник.

На заключительном музыкальном шоу этого года группа презентует новый мини-альбом «Shoot Me», исполнит свои главные шлягеры, подарит отличное настроение и незабываемые эмоции. Ну и, конечно, не обойдется без новогодних сюрпризов и «танцев, танцев и тока-тока танцев».

Встречаемся 30 декабря 2020г. в Adrenaline Stadium. Ведущий новогоднего вечера — VJ Chuck.

Концерт пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций властей. Убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении мероприятия.

ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено!

Билеты в продаже на www.tci.ru

Для лиц старше 16 лет