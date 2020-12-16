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Концерт «SunSay» в московском клубе «ГЛАВCLUBE» 

Партнерский материал 2 часа назад
Концерт «SunSay» в московском клубе «ГЛАВCLUBE»
Фото: Пресс-служба
Украинская фанк-группа «SunSay» была основана в 2007 году, став легитимной наследницей дуэта «5'Nizza»: поет в ней Андрей "Sun" Запорожец, а ранний репертуар «SunSay» составляли песни, изначально предназначенные для очередной, незаписанной пластинки «5'Nizza» (с тех пор воссоединившейся и все-таки обновившей свою дискографию).
Записанный на питерской студии «Добролет» под руководством звукорежиссера «Tequilajazzz» Андрея Алякринского, дебютный альбом «SunSay» с ходу дал понять, что это не сайд-проект. На теперешнем счету группы уже семь пластинок (последняя, «X», вышла позапрошлой зимой), мастерски скрещивающих фанк, фолк, регги, джаз и хип-хоп.
Больше информации по ссылке.
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