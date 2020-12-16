Раскрыта тайна «самого одинокого в мире» дома 

В Исландии раскрыли тайну единственного здания на острове Эдлидаэй, которое также называют «самым одиноким домом в мире». Оказалось, что постройку оборудовали для себя члены объединения охотников, приезжающие в это место за морской птицей тупик. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, остров служит местом гнездования морских птиц и поэтому внесен в список заповедных территорий, находящихся под охраной. Охотники построили там дом в качестве базы отдыха, разместив внутри несколько комнат с диванами и кроватями. Активисты также оборудовали в здании сауну и систему сбора дождевой воды, но при этом не провели электричество и водопровод. Спустя время после завершения строительных работ туристические агентства стали организовывать для желающих однодневные поездки на остров.

Исландский дом вызвал обсуждение среди пользователей сети на портале Reddit . Они предположили, что на острове, скорее всего, нет интернета и мобильной связи. Некоторые из них назвали жизнь на острове «мечтой» и предложили спастись в таком доме от пандемии коронавируса. Однако другие пользователи обратили внимание на функциональную составляющую и задались вопросами, есть ли на острове водопровод и кто поставляет жителям еду.