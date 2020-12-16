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Раскрыта тайна «самого одинокого в мире» дома 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта тайна «самого одинокого в мире» дома
Фото: Public Domain / Wikimedia
В Исландии раскрыли тайну единственного здания на острове Эдлидаэй, которое также называют «самым одиноким домом в мире». Оказалось, что постройку оборудовали для себя члены объединения охотников, приезжающие в это место за морской птицей тупик. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, остров служит местом гнездования морских птиц и поэтому внесен в список заповедных территорий, находящихся под охраной. Охотники построили там дом в качестве базы отдыха, разместив внутри несколько комнат с диванами и кроватями. Активисты также оборудовали в здании сауну и систему сбора дождевой воды, но при этом не провели электричество и водопровод. Спустя время после завершения строительных работ туристические агентства стали организовывать для желающих однодневные поездки на остров.
Исландский дом вызвал обсуждение среди пользователей сети на портале Reddit. Они предположили, что на острове, скорее всего, нет интернета и мобильной связи. Некоторые из них назвали жизнь на острове «мечтой» и предложили спастись в таком доме от пандемии коронавируса. Однако другие пользователи обратили внимание на функциональную составляющую и задались вопросами, есть ли на острове водопровод и кто поставляет жителям еду.
Журналисты отметили, что Эдлидаэй был заселен людьми еще XVIII веке, однако в 1930 году их потомки уехали на материк, и в итоге остров опустел. После возведения дома о нем появилось множество слухов. Некоторые предполагали, что здание построил миллиардер, который планировал жить на острове в случае апокалипсиса, а другие считали, что участок принадлежит религиозному отшельнику. В сети также обсуждали, что домом владеет исландская певица Бьорк (Björk).
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Места , Бьорк
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