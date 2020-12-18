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В Португалии отменили Новый год 

Lenta.ru 4 часа назад
В Португалии отменили Новый год
Фото: Globallookpress.com
В Португалии отменили празднование Нового года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, передает Reuters.
В новогоднюю ночь в стране будет действовать комендантский час с 23:00. Также людям не разрешат покидать свои дома с 13:00 до 5:00 с 1 по 3 января.

«Мы должны полностью отказаться от празднования Нового года», — рассказал Кошта журналистам.

При этом власти Португалии решили не вводить жесткие меры в Рождество. Семьи смогут пригласить неограниченное количество гостей на праздничное застолье. Кроме того, в период с 23 по 26 декабря не будут действовать ограничения на передвижение внутри страны.
16 декабря правительство Северной Македонии также решило отменить торжества в честь Нового года. С 18 декабря по 20 января в стране будут отменены все массовые мероприятия на открытых площадках и в закрытых помещениях, гражданам запретят собираться группами более четырех человек. Помимо этого, правительство рекомендует не покидать дома после 18 часов.
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Места , Reuters
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