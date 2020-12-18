В Португалии отменили Новый год 

В Португалии отменили празднование Нового года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, передает Reuters

В новогоднюю ночь в стране будет действовать комендантский час с 23:00. Также людям не разрешат покидать свои дома с 13:00 до 5:00 с 1 по 3 января.

«Мы должны полностью отказаться от празднования Нового года», — рассказал Кошта журналистам.

При этом власти Португалии решили не вводить жесткие меры в Рождество. Семьи смогут пригласить неограниченное количество гостей на праздничное застолье. Кроме того, в период с 23 по 26 декабря не будут действовать ограничения на передвижение внутри страны.