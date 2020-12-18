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Что происходит в Зоне молчания 

Александра Нечаева 1 час назад
Что происходит в Зоне молчания
Фото: Wikipedia
На границе штатов Дуранго, Чиуауа и Коауила в Мексике находится одно из наиболее аномальных мест планеты. О странностях, которые здесь происходят упоминали еще в XIX веке и до сих пор ученые не могут разгадать тайну так называемой Зоны молчания. О том, почему это место считается проклятым, а люди предпочитают обходить его стороной, рассказывает «Рамблер».
Здесь перестают работать рации, глохнут радиоприемники и автомобили, не работают телевизоры и сотовые телефоны, останавливаются часы, а стрелка компаса начинает вертеться, как сумасшедшая. По ночам в небе здесь вспыхивают разноцветные круги, которые мечутся над пустыней, никогда не приближаются к людям и исчезают с рассветом.
Сейчас эта местность совершенно пустынна. Но раньше здесь жили люди. Об этом свидетельствуют загадочные древние руины, которым не одна тысяча лет. Специалисты полагают, что это останки древней обсерватории. А это означает, что обитавшие здесь люди обладали передовыми знаниями и развитыми технологиями.
Со временем источники воды здесь иссякли и люди были вынуждены покинуть это место. Да и вряд ли кому-то захотелось бы поселиться в «проклятом месте», которое, кроме всего прочего, будто притягивает к себе метеориты.
Впервые загадками Зоны молчания всерьез заинтересовались в 1970-х годах, когда американская экспериментальная баллистическая ракета «Афина», запущенная с базы «Белые пески» вдруг отклонилась от курса и полетела в направлении Зоны молчания, где рухнула на землю, разлетевшись на куски. А еще через несколько лет именно над этим местом разорвалась одна из ступеней носителя корабля «Аполлон».
Местность была тщательно исследована. Здесь нашли залежи магнетита и урана. Было высказано предположение, что руда может подавлять электромагнитные и радиоволны, а наличие урана объяснять повышенный радиационный фон. Но объяснения появления в небе над Зоной молчания странных разноцветных кругов, а также частого падения именно в этой местности метеоритов.
Интересная деталь: Зона молчания располагается на той же самой параллели, что и Бермудский треугольник, буддийские храмы Тибета и египетские пирамиды. Связаны ли все эти загадочные объекты между собой или это всего лишь совпадение? Никто не знает. Так или иначе загадка мексиканской Зоны молчания до сих пор не разгадана.
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