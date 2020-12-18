Вечером 17 декабря во всех информагентствах появилась новость: в Сьяновских пещерах пропали десять человек, восемь из них — дети. Они вошли туда утром и перестали выходить на связь. Позже сотрудники МЧС нашли заблудившихся туристов и вывели их на поверхность. Группа пошла в Сьяны с гидом и заблудилась. "Рамблер" рассказывает, что это за пещеры.

Сьяновские каменоломни находятся в Московской области, около поселка Горки Ленинские. Вход в пещеры находится на левом берегу реки Пахра. Его называют "Кошачьим лазом". Неподалеку оттуда расположен аэропорт Домодедово

Сьяны — пятая по величине в России система искусственных пещер-каменоломен. Их протяженность — около 20 километров. Предположительно, система появилась в XVII веке. Там добывали известняк для строительства. В 1974 году все входы в пещеры были засыпаны. Однако через 14 лет один из них раскопали энтузиасты.

A.Savin / wikipedia.org

Подмосковные пещеры очень популярны в регионе. Некоторые экстремалы приходят туда с палатками и остаются на несколько дней. В пещерах есть обеденный зал со столом, танцпол для дискотек и даже "церковь" с иконами.

"Здесь я видел: велосипед, мягкие игрушки, компьютер, микроволновку, холодильник, столы, скамейки и тд, также здесь соорудили качели. Есть особые гроты, в которых устраивают вечеринки […] Люди стараются как-то приукрасить, облагородить, оформить разные пустые гроты на какую-то определенную тематику", — рассказал в своем Instagram пользователь под ником @alexbari91.

@alexbari91

Однако ситуация с потерявшейся группой людей — не единственное происшествие в Сьянах. В 2007 году там случилось обрушение, заблокировавшее единственный выход из пещер. Внутри оказались "заперты" около 100 человек. В том же году там чуть не задохнулась компания молодых людей, которые устроили вечеринку и принесли с собой бензогенератор.