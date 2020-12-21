Новогодние подарки Киркорова начались с ШАХМАТ

«В оригинальной записи ШАХМАТ эту песню исполняет знаменитый певец Мюррей Хэд, — говорит продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — И в 1984 году она просто ворвалась в мировые хит-парады и на дискотеки: мало того, что это был первый номер в истории мюзиклов, в котором есть рэп, так еще и образцовое диско в припеве не оставляло шансов устоять и не начать танцевать. Впрочем, это неудивительно — ведь песню, как и весь мюзикл ШАХМАТЫ, написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, те самые парни из ABBA, авторы хитов, прославивших группу на весь мир. Словом, когда возникла идея пригласить солировать в номере звезду в нашей постановке, то никто не сомневался, кто бы это мог быть. Конечно, Филипп! Его яркая харизма и эффектный образ как нельзя лучше подходят для безбашенной и ослепляющей «Одной ночи в Бангкоке».»

«Мы не впервые работаем с Дмитрием Богачевым, — поделился впечатлениями Филипп Киркоров. — Я выходил и в одной из сцен мюзикла „Красавица и чудовище“, и играл главную роль в „Чикаго“. Уже на премьере российской версии ШАХМАТ я понял, какую песню из этого мюзикла должен спеть — я прекрасно помню, как в 80-е One Night in Bangkok просто рвала все дискотеки. К счастью, мы с Димой прекрасно понимаем друг друга — приглашение спеть этот мегахит на русском не заставило себя ждать. Я согласился моментально. Ощущения непередаваемые — снова оказаться на театральной сцене, да еще в этих невероятных декорациях и в окружении суперпрофи жанра (кстати, с некоторыми из них я играл в „Чикаго“) дорогого стоит! Не исключаю возможности, что в Новом году ни раз еще появлюсь в этой роли, как специальный гость этого мюзикла. Очень хочу, чтобы мои дети, особенно Мартин, который страстно увлечён игрой в шахматы, посмотрели на интересный мир королевского гамбита в исполнении папы.»