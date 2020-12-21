Новогодние подарки Киркорова начались с ШАХМАТ

«В оригинальной записи ШАХМАТ эту песню исполняет знаменитый певец Мюррей Хэд, — говорит продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — И в 1984 году она просто ворвалась в мировые хит-парады и на дискотеки: мало того, что это был первый номер в истории мюзиклов, в котором есть рэп, так еще и образцовое диско в припеве не оставляло шансов устоять и не начать танцевать. Впрочем, это неудивительно — ведь песню, как и весь мюзикл ШАХМАТЫ, написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, те самые парни из ABBA, авторы хитов, прославивших группу на весь мир. Словом, когда возникла идея пригласить солировать в номере звезду в нашей постановке, то никто не сомневался, кто бы это мог быть. Конечно, Филипп! Его яркая харизма и эффектный образ как нельзя лучше подходят для безбашенной и ослепляющей «Одной ночи в Бангкоке».»
«Мы не впервые работаем с Дмитрием Богачевым, — поделился впечатлениями Филипп Киркоров. — Я выходил и в одной из сцен мюзикла „Красавица и чудовище“, и играл главную роль в „Чикаго“. Уже на премьере российской версии ШАХМАТ я понял, какую песню из этого мюзикла должен спеть — я прекрасно помню, как в 80-е One Night in Bangkok просто рвала все дискотеки. К счастью, мы с Димой прекрасно понимаем друг друга — приглашение спеть этот мегахит на русском не заставило себя ждать. Я согласился моментально. Ощущения непередаваемые — снова оказаться на театральной сцене, да еще в этих невероятных декорациях и в окружении суперпрофи жанра (кстати, с некоторыми из них я играл в „Чикаго“) дорогого стоит! Не исключаю возможности, что в Новом году ни раз еще появлюсь в этой роли, как специальный гость этого мюзикла. Очень хочу, чтобы мои дети, особенно Мартин, который страстно увлечён игрой в шахматы, посмотрели на интересный мир королевского гамбита в исполнении папы.»
Мюзикл перекрыл все возможные ожидания. Это был новогодний подарок от Филиппа, мы собрались прекрасной компанией в театре, но то, что он сотворил во втором акте, его выступление захлестнуло нас, вы даже не представляете эти эмоции. Я поражена игрой Насти Стоцкой, она фантастическая, особенно ее первая партия, до мурашек, мы с Филиппом плакали. Настя настолько наполнена драматически, что ее голос звучит по-особенному. Прекрасный у нее партнер — Кирилл Гордеев. Какой фантастический ансамбль, какие голоса, какие фигуры, как они двигаются. В каждом номере видны их горящие глаза, заметен каждый. Это такая редкая история для мюзикла, для массовых сцен. Потрясающие декорации, сценография, визуальные и световые решения. Оркестр — отдельное живое сердце, бьющееся наверху. Редкие встречи с друзьями, новогоднее настроение, неожиданный сюрприза Филиппа — все дало сильнейшую волну.
В залах с заполняемостью 25 процентов обычно чувствуется, как тяжело играть большой труппе. Тут это совершенно не так. Все играли на сто процентов, а сейчас, наверное, на двести. Это большая редкость — услышать артистов настолько спетых. Совершенно невероятный оркестр. Я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже.
Филипп вытащил меня, и это единственный мюзикл, который я посмотрела за последнее время. Мы получили такое удовольствие и забыли, что есть изоляция и что творится во внешнем мире, потому что артистам удалось создать такую атмосферу незабываемую. Во мне отозвалось мое детство, и сцены в мюзикле, конечно, мне близки. Отдельное спасибо оркестру, это живой звук. Потрясающая игра актеров. Анастасия Стоцкая, мне кажется, рождена для мюзиклов.
Я вообще не любитель мюзиклов. Но тут я погрузилась в этот спектакль, жила с героями. Потрясающая музыка, игра актеров, ансамбль. Все очень красиво и качественно. Меня все очень вдохновило. Стоцкая была великолепна! Спасибо огромное Филиппу, который пригласил нас.
Невероятно сложные музыкальные части, арии, хоры, балет, все вместе. Переполняют эмоции, потрясающий оркестр, потрясающие артисты, свет, оформление. Все просто потрясающее! И Филипп Бедросович, который стал вишенкой на торте и принес праздник. Кто знает, может быть, он появится на сцене во время спектакля еще раз. Порекомендовала бы посмотреть мужчинам. Как ни странно, мне кажется, тема шахмат интересна мужчинам. Так что, мужчины, приводите своих барышень!