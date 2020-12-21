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Новогодние подарки Филиппа Киркорова начались с ШАХМАТ 

Партнерский материал 10 часов назад
Новогодние подарки Киркорова начались с ШАХМАТ
Фото: Пресс-служба
Король российской поп-музыки пригласил на спектакль своих друзей, а потом неожиданно для них и всех зрителей сам вышел на сцену и спел один из главных хитов мюзикла.
19 декабря показ мюзикла ШАХМАТЫ в Театре МДМ можно было ошибочно принять за премьеру: в зале было немало известных гостей, многие из которых впервые пришли посмотреть спектакль. В их числе — Лолита, Жасмин, Ани Лорак, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Наталья Гордиенко и многие другие. Такой подарок для них сделал Филипп Киркоров: певцу очень хотелось показать ШАХМАТЫ друзьям и коллегам, ведь сам он является большим поклонником легендарного мюзикла.
Артист, прибывший в Театр МДМ со своим близким человеком — папой Бедросом Киркоровым, в антракте неожиданно пропал с радаров друзей и родственников. Каковы же были их удивление и радость, когда второй акт начался с мирового суперхита ШАХМАТ «Одна ночь в Бангкоке» (One Night in Bangkok) в исполнении самого Филиппа! Оказалось, что король российской поп-музыки уже несколько недель в тайне репетировал этот номер с труппой мюзикла.
Пресс-служба
Сюрприз удался не только для гостей певца, но и для других зрителей, которые приветствовали кумира громкой овацией.

«В оригинальной записи ШАХМАТ эту песню исполняет знаменитый певец Мюррей Хэд, — говорит продюсер постановки, глава театральной компании «Бродвей Москва» и художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. — И в 1984 году она просто ворвалась в мировые хит-парады и на дискотеки: мало того, что это был первый номер в истории мюзиклов, в котором есть рэп, так еще и образцовое диско в припеве не оставляло шансов устоять и не начать танцевать. Впрочем, это неудивительно — ведь песню, как и весь мюзикл ШАХМАТЫ, написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, те самые парни из ABBA, авторы хитов, прославивших группу на весь мир. Словом, когда возникла идея пригласить солировать в номере звезду в нашей постановке, то никто не сомневался, кто бы это мог быть. Конечно, Филипп! Его яркая харизма и эффектный образ как нельзя лучше подходят для безбашенной и ослепляющей «Одной ночи в Бангкоке».»


«Мы не впервые работаем с Дмитрием Богачевым, — поделился впечатлениями Филипп Киркоров. — Я выходил и в одной из сцен мюзикла „Красавица и чудовище“, и играл главную роль в „Чикаго“. Уже на премьере российской версии ШАХМАТ я понял, какую песню из этого мюзикла должен спеть — я прекрасно помню, как в 80-е One Night in Bangkok просто рвала все дискотеки. К счастью, мы с Димой прекрасно понимаем друг друга — приглашение спеть этот мегахит на русском не заставило себя ждать. Я согласился моментально. Ощущения непередаваемые — снова оказаться на театральной сцене, да еще в этих невероятных декорациях и в окружении суперпрофи жанра (кстати, с некоторыми из них я играл в „Чикаго“) дорогого стоит! Не исключаю возможности, что в Новом году ни раз еще появлюсь в этой роли, как специальный гость этого мюзикла. Очень хочу, чтобы мои дети, особенно Мартин, который страстно увлечён игрой в шахматы, посмотрели на интересный мир королевского гамбита в исполнении папы.»

Появлением Филиппа Киркорова на сцене ШАХМАТ сюрпризы не закончились: с этим номером он выступит и в новогоднюю ночь. 2021 One Night in Bangkok на русском языке покажут в праздничном выпуске новогоднего шоу «Маска» в эфире НТВ. А весь мюзикл ШАХМАТЫ по-прежнему можно увидеть каждый день на сцене Театра МДМ. Приходите с нами отмечать праздники: на новогодние показы осталось не так много билетов!
Впечатлениями о мюзикле и неожиданном подарке Филиппа поделились приглашенные звезды:
Олеся Судзиловская:

Мюзикл перекрыл все возможные ожидания. Это был новогодний подарок от Филиппа, мы собрались прекрасной компанией в театре, но то, что он сотворил во втором акте, его выступление захлестнуло нас, вы даже не представляете эти эмоции. Я поражена игрой Насти Стоцкой, она фантастическая, особенно ее первая партия, до мурашек, мы с Филиппом плакали. Настя настолько наполнена драматически, что ее голос звучит по-особенному. Прекрасный у нее партнер — Кирилл Гордеев. Какой фантастический ансамбль, какие голоса, какие фигуры, как они двигаются. В каждом номере видны их горящие глаза, заметен каждый. Это такая редкая история для мюзикла, для массовых сцен. Потрясающие декорации, сценография, визуальные и световые решения. Оркестр — отдельное живое сердце, бьющееся наверху. Редкие встречи с друзьями, новогоднее настроение, неожиданный сюрприза Филиппа — все дало сильнейшую волну.

Лолита:

В залах с заполняемостью 25 процентов обычно чувствуется, как тяжело играть большой труппе. Тут это совершенно не так. Все играли на сто процентов, а сейчас, наверное, на двести. Это большая редкость — услышать артистов настолько спетых. Совершенно невероятный оркестр. Я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже.

Ани Лорак:

Филипп вытащил меня, и это единственный мюзикл, который я посмотрела за последнее время. Мы получили такое удовольствие и забыли, что есть изоляция и что творится во внешнем мире, потому что артистам удалось создать такую атмосферу незабываемую. Во мне отозвалось мое детство, и сцены в мюзикле, конечно, мне близки. Отдельное спасибо оркестру, это живой звук. Потрясающая игра актеров. Анастасия Стоцкая, мне кажется, рождена для мюзиклов.

Жасмин:

Я вообще не любитель мюзиклов. Но тут я погрузилась в этот спектакль, жила с героями. Потрясающая музыка, игра актеров, ансамбль. Все очень красиво и качественно. Меня все очень вдохновило. Стоцкая была великолепна! Спасибо огромное Филиппу, который пригласил нас.

Пресс-служба
Ирина Безрукова:

Невероятно сложные музыкальные части, арии, хоры, балет, все вместе. Переполняют эмоции, потрясающий оркестр, потрясающие артисты, свет, оформление. Все просто потрясающее! И Филипп Бедросович, который стал вишенкой на торте и принес праздник. Кто знает, может быть, он появится на сцене во время спектакля еще раз. Порекомендовала бы посмотреть мужчинам. Как ни странно, мне кажется, тема шахмат интересна мужчинам. Так что, мужчины, приводите своих барышень!

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Места , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Ирина Безрукова , Кирилл Гордеев , Наталья Гордиенко , Бьорн Ульвеус , Бенни Андерссон , Ани Лорак , Дмитрий Богачев , Олеся Судзиловская , НТВ
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