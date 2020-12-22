«Даже во время войны такого не было» 

В Великобритании официально подтвердили данные о новом штамме коронавируса, который распространяется быстрее обычного. Это привело к ужесточению уже существующих ограничительных мер и всеобщему огорчению из-за испорченного Рождества. Кроме того, многие из тех, кто планировал полететь на праздники домой и к семье, окончательно лишились этой возможности, поскольку государства Евросоюза одно за другим ограничили авиасообщение с Великобританией. Россияне, которые застряли в стране с новым очагом заражения, рассказали «Ленте.ру» о том, как выглядят улицы британских городов и что им пришлось пережить из-за жесткого локдауна.

«По-настоящему страшно было только в самом начале»

Алина Янцен, гид

Разобраться в том, что сейчас происходит в Лондоне, уже достаточно сложно — ограничения постоянно меняются. В городе введен четвертый уровень мер — и, по сути, он жестче, чем локдаун. Как будто все меры, которые принимались раньше, не помогли.

Сегодня утром я выглянула в окно: людей на улице мало, как и машин. Не могу понять, с чем именно это связано — то ли все уехали или улетели из города, то ли так действует жесткая система штрафов, максимальная сумма составляет 1600 фунтов (более 160 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Что я точно знаю, так это то, что из дома выходить нежелательно, и по-хорошему я не должна покидать пределы своего района даже для пробежки или похода в магазин. Ночевки вне дома запрещены, нельзя собираться внутри квартир и домов, а значит, праздновать Рождество и Новый год с родными и друзьями никто не сможет.

Британцам грустно. Здесь Рождество — главный праздник, семейный, когда съезжаются родственники со всех концов страны, собираются под одной крышей — их лишили этого. Такое происходит впервые в истории — даже во время мировых войн подобного не было. Людям тяжело. Еще одна эмоция по поводу локдауна: «Опять?! Сколько можно?! Это шутка какая-то?» Думаю, есть и третий момент, который влияет на общее состояние местных: то, что страна теряет свой имидж на мировой арене. Британцам тяжело понимать, что ситуация с коронавирусом у них сейчас хуже, чем в Китае, когда там все только начиналось.

Очень тяжело от мысли, что я сейчас не могу улететь в Россию. Что границы закрыты — ладно. А вот то, что я не могу ни увидеть, ни обнять родителей и друзей в России, — это больно. Больно и то, что за два с половиной года на новом месте успеваешь обзавестись друзьями, планируешь с ними вместе отметить Новый год. А этого, скорее всего, не случится

Только если проворачивать все нелегальными способами и, соответственно, потом быть готовым к получению штрафа. Хорошо, что у меня есть муж и коты, с которыми хоть как-то можно почувствовать праздник, нарядить елку. Не представляю, как себя ощущают те люди, которые живут одни. Мне кажется, что скоро число запросов к психотерапевтам сильно возрастет.

По-настоящему страшно было только в самом начале, в первый локдаун — было непонятно, что делать, куда бежать. Теперь надоело бояться, уже атрофировалось это чувство. Там, где страх, — там уныние, а это то, что как раз может привлечь болезнь.

К слову, британская медицина далеко не на высоком уровне. 90 процентов того, что здесь есть, проигрывает российской медицине просто вслепую. Мне, скорее, боязно попасть в местную больницу, чем просто находиться на улице. Плюс есть лекарства, привезенные из России, поэтому не так страшно.

Кстати, понятие гигиены у британцев весьма своеобразное — до коронавируса у них вовсе не было культуры мытья рук после улицы, а 30 процентов населения меняют постельное белье раз в год. Как-то после первого локдауна я пришла в паб и заказала джин-тоник: мне принесли бокал, который был весь в отпечатках губной помады — но при этом они просили взять его своими руками, чтобы мы якобы меньше друг с другом контактировали. Меня не очень-то удивляет, что новый штамм COVID-19 возник именно здесь.

«Ситуация действительно серьезная»

Ситуация в Великобритании резко изменилась в субботу вечером, когда премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне максимальных ограничений из-за быстрого распространения коронавируса.

Надо сказать, до последнего времени о появлении нового штамма здесь почти никто не слышал — хотя сейчас мы читаем, что ВОЗ знала о нем еще в сентябре, никаких мер в стране особо не предпринималось. Видимо, британские ученые и врачи пытались справиться со вспышкой заболевания своими силами, но им это не удалось. И судя по тому, как молниеносно ввели режим ЧС, ситуация действительно серьезная. Новый штамм передается гораздо быстрее, чем предыдущие, и пока непонятно, как он реагирует на прививку, — в Великобритании, как и в ряде других стран, уже началась массовая вакцинация.

После выступления премьер-министра началась паника. Через несколько часов закрыли Лондон и весь юго-восток страны, усилив в районах полицейский контроль и отправив дополнительные наряды на железнодорожные узлы и в аэропорты, однако этого времени хватило, чтобы тысячи людей успели покинуть свои дома. Их пытались остановить и убедить вернуться, угрожали штрафами, но безуспешно — в сети даже есть кадры видео, где видно, что британцы едва ли не штурмом брали поезда и уезжали.

Настроения у тех, кто остался, колеблются от апатии до агрессии — многие не доверяют руководству страны и сомневаются в правильности его действий, оппозиционеры ругают власть за то, что та хаотично дергает население и убивает экономику Великобритании. Правительство же оправдывает себя тем, что действует в тесной связке с врачами и опирается на цифры по количеству заболевших — больничные койки переполнены зараженными старым штаммом вируса, когда уже вовсю распространяется новый.

Сами же британцы, судя по их поведению, больше боятся локдауна, чем коронавируса. Люди ждали послаблений к Рождеству, хотели сделать покупки, навестить родственников, а получили новые ограничения, которые еще жестче тех, что были в начале пандемии

Жителям закрытых районов нельзя выезжать из них (въезд на территорию также запрещен), людям приказано сидеть дома и выходить только в экстренных случаях или на работу, если нет возможности выполнять ее удаленно. Закрыты фитнес-клубы, салоны красоты и все магазины, кроме продуктовых. Встречаться можно только с семьей или соседями по квартире, вне помещения разрешено общаться только с одним человеком на расстоянии двух метров.

Если сейчас прогуляться по улицам Лондона, можно увидеть, что они пусты. Никого нет и на вокзалах — все, кто хотел, уже покинули город и разъехались к родственникам в другие районы Великобритании, Шотландию, Уэльс. Вероятно, теперь нам следует ожидать новых вспышек коронавируса.

«Люди ринулись в торговые центры»

Карина Дэвис, блогер

Введение локдауна в Лондоне было неожиданным: обычно такая информация просачивается в сеть за несколько часов до официального объявления, но в этот раз такого не было. Вечером в субботу мы с семьей спокойно смотрели телевизор и совершенно случайно включили новости, где выступал премьер-министр.

У людей было всего несколько часов, чтобы сделать свои дела, и большинство из них ринулось в торговые центры — покупать близким подарки к Рождеству. В тот вечер все магазины города были переполнены, особенно ювелирные и детские. Родители спешили за игрушками детям, которые ждут праздника, несмотря на пандемию и вспышку нового штамма.

Я бы не сказала, что в Великобритании хорошая медицина. Здесь все по записи, и приема можно прождать 10-12 дней. За это время успеешь сам вылечиться

Не скажу, что за эти два дня в нашей жизни что-то изменилось. Здесь все уже привыкли к локдауну, который действует еще с марта, — просто британцы ждали послаблений на время каникул, хотели поехать к семьям. Поэтому многие сдвинули свои планы и сразу отправились на вокзалы — боялись, что еще долго не смогут увидеть близких.

Сейчас все в Лондоне в основном сидят дома и пользуются услугами доставки. Улицы пустынны, по ним ездят только полиция и машины скорой помощи. Глядя на это, чувствуешь себя героем фильма ужасов и надеешься, что он скоро закончится.

«Жена успела улететь, а я нет»

Я живу и работаю в Великобритании, но Новый год обычно встречаю с семьей в России. Так и в этом году мы с женой собирались на родину и купили билеты — она успела улететь за несколько дней до введения локдауна, а я нет.

Мой вылет запланирован на 22 число, и я до сих пор не понимаю, состоится рейс или нет, поскольку авиасообщение между странами с завтрашнего дня приостановлено. Потому я, как и многие соотечественники, сейчас нахожусь в подвешенном состоянии.

В случае, если я улечу, возникает риск застрять в России и не вернуться к началу работы. Если нет — встретить праздники в одиночестве, без своих близких.

Многие жители Лондона, узнав об ужесточении ограничений, поспешили покинуть город и отправились к семьям. В основном люди делали это не из страха перед новым штаммом коронавируса, а из неприятия локдауна и нежелания нарушать новые правила. Проще говоря, они уезжали, пока это можно было сделать. Например, мои знакомые, которые хотели улететь в Германию, уже не смогли попасть на рейс.

Я не могу сказать, какая в Великобритании ситуация с распространением коронавируса, но у меня здесь очень мало знакомых, которые им переболели. В России их гораздо больше. Может быть, это связано с тем, что в Лондоне люди сидят в локдауне с марта, не работают в офисах, не посещают концертов и других крупных мероприятий. Если мы ходим в магазины, то обязательно надеваем маску, то же самое в транспорте, каких-то общественных местах. Встречаемся только с близкими друзьями, то есть сами ограничиваем контакты.

«Все это оставляет нас одинокими и немного расстроенными»

Яна Прохоренко

О локдауне мы узнали вечером в субботу, это было большое разочарование для всех, поскольку британцы готовились к Рождеству, закупались индейкой, десертами, алкоголем — у всех были свои планы на праздники.

Мы ждали в гости моих родителей — хотели отметить первое Рождество малыша все вместе, двумя семьями, а затем отправиться в Россию, чтобы встретить там Новый год. Сначала думали лететь авиакомпанией British Airways, но «британцы» отменили наш рейс.

В итоге нам пришлось покупать новые билеты «Аэрофлота» по более высокой цене, но буквально пять минут назад мне пришло уведомление, что и этот рейс не состоится. И я даже не знаю, как возвращать потраченные средства.

Мне очень обидно, что я уже год не видела своих друзей, родственников, бабушек, дедушек, и у меня были планы по поводу ребенка, которому пора делать гражданство: сейчас ему нужна виза, чтобы улететь со мной за границу, и все это задерживается на неопределенный срок.

Здесь всем эмоционально тяжело, потому что усилия, которые люди потратили на подготовку к праздникам, прошли впустую. И страшно, что любой поход в магазин обернется риском заражения коронавирусом. Конечно, есть регламент, согласно которому люди должны соблюдать дистанцию. Но сегодня я ходила за продуктами, и люди стояли в очереди прямо друг за другом, хоть и были в масках

Мы живем в положении, когда ничего нельзя планировать, и это усложняет жизнь. К примеру, при въезде в Россию нужно показывать отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до прилета в частных клиниках, — никто не хочет отнимать ресурсы у системы здравоохранения, которая и так перегружена.

Такие тесты стоят здесь 300 фунтов (около 30 тысяч рублей). И для того чтобы улететь, мы должны пройти процедуру вслепую, отдать 900 фунтов (90 тысяч рублей) за троих и даже не знать наверняка, появятся ли новые рейсы, сможем ли мы купить билеты на самолет.

Получается, что у нас есть два варианта: признаться, что мы отсекаем возможность встретить Новый год с семьей, или потратить почти тысячу фунтов, надеясь на лучшее. Все это оставляет нас на праздники одинокими и немного расстроенными.

«Не вижу смысла куда-то бежать, да и некуда»

Ксения Петунова, артистка, работница квест-индустрии

Говорят, что британская столица закрыта на въезд и на выезд… Не знаю, я хоть и живу достаточно далеко от центра, никаких постов или ограждений, чтобы чувствовалось, что наступил зомби-апокалипсис, у нас нет. В СМИ многое утрируют, Лондон себя чувствует как прежде — не значит, что все хорошо, но и не так уж все плохо.

Еду сейчас в метро в центр города. Не вижу никаких изменений, люди не в панике, пьют кофе, катаются на велосипедах. Кстати, открыто очень много кофеен — как сетевых, так и маленьких. Хоть жителям и рекомендовали не покидать дома без веских причин — судя по людям вокруг, многие, как и я, вышли на работу.

Все гораздо менее страшно, чем в первый раз. Сейчас вообще все строже и четче сформулировано. Понятно, что происходит и что делать. В марте было больше хаоса и неорганизованности.

Что сильно бросается в глаза, так это очереди на почте — увеличились ровно в два раза: люди, видимо, поняли, что не смогут уехать и решили разослать родственникам и друзьям все купленные подарки. Но почта явно не справляется: сотрудников не хватает, а поток людей очень большой. Посмотрим, дойдут ли какие-либо подарки хоть куда-то. Остается надеяться, что у кого-нибудь будет праздник в этом году

Кажется, ограничительные меры ужесточили из-за того, что на недавних выходных народ ринулся покупать близким сюрпризы к Рождеству — были еще открыты бутики и магазины подарков. Тысячи людей, переполнено все абсолютно неадекватно, даже пришлось перекрыть какие-то улицы, чтобы жители хоть как-то сохраняли социальную дистанцию, но это, к сожалению, не сработало.

Я хочу остаться в Лондоне, не вижу смысла куда-то бежать. Да и в моей ситуации некуда — Россия закрыла границы, отменила рейсы. Зачем бежать, если мы находимся в эпицентре событий, где принимаются самые первые меры по ликвидации ситуации. Хотя многие уезжают отсюда: многие дома опустели, люди пытаются попасть к близким или вернуться в свои страны.

Увы, в России думают, что мы тут погибаем и что здесь все умирают, но этого не чувствуется. Из моих знакомых еще никто не умер от коронавируса — есть много тех, кто заболел, кто выздоровел, кто перенес без симптомов. Но это лично мой опыт. Близкие за меня, конечно, переживают. Я стараюсь соблюдать все меры предосторожности, но ведь вирус — дело такое, можно из дома не выходить и все равно им заболеть. Поэтому я решила, что не буду впадать в меланхолию или панику — продолжаю ездить в центр, гулять и наслаждаться свободой.