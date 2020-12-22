Экскурсия со Светланой Бондарчук по выставке Уорхола

Партнер выставки Mastercard предлагает элегантное решение: онлайн-экскурсию со Светланой Бондарчук, к которой присоединятся главный продюсер выставки Александр Начкебия и главный куратор Третьяковской галереи Кирилл Светляков. В экспозицию вошло более 200 работ легендарного художника — иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы «Пробы» и «Эмпайр», а также знаменитые портфолио «Мэрилин», «Банки с супом «Кэмпбелл», «Мао», «Цветы», «Камуфляж», «Дамы и господа», «Ковбои и индейцы», «Вымирающие виды», «Десять портретов евреев ХХ века» и другие. Здесь также представлены известные полотна «Двойной автопортрет», «Череп», «Электрический стул», «Везувий» и портреты Ленина. Выставку дополняют снимки известных фотографов из близкого круга Энди Уорхола.
В выставочном зале воссоздана та самая «Фабрика» — арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, куда стремились попасть представители мировой богемы. Еще один важный объект выставки — популярная инсталляция «Серебряные облака», ставшая известным символом поп-арта.
Музей Энди Уорхола в Питсбурге предоставил фирменные обои мастера, которыми оформили несколько залов экспозиции. Прогрессивный художник, пионер поп-арта серьезно изменил поп-культуру, его влияние на современное искусство во всем мире чувствуется до сих пор.