Несмотря на множество триллеров, где преступник проникает в дом, американцы чувствуют себя вполне безопасно в своей стране. "Рамблер" выяснил, почему в Америке не ставят заборы и не закрывают двери.

В нашем сознании высокий забор выступает средством защиты не только физическим, но и психологическим. В Америке же очень строгие законы, которые защищают частную собственность, и об этом знают все. Даже если вы просто заденете чужой газон, это может вылиться в серьезные разбирательства.

Помимо этого, вторая поправка к Конституции позволяет американцам иметь дома оружие и пользоваться им для охраны своей частной собственности. Правда, если владелец жилья выстрелит в спину убегающего вора, то закон о защите частной собственности уже работать не будет.

Но обезопасить себя можно не только при помощи оружия. В Америке налажена система соседского контроля. Активные жители района формируют патруль и помогают местной полиции следить за порядком. Несмотря на то, что обход происходит на добровольной основе, желающие всегда есть.

Также на многих участках расположены камеры видеонаблюдения и установлена сигнализация, которая автоматически вызывает полицию после включения сирены.

Безусловно, все зависит от локации дома. В районах среднего достатка и выше ограбления случаются крайне редко. Однако в некоторые части Америки лучше просто не соваться.