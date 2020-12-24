Эксперт назвала места Земли, которые нельзя снять из космоса

Милана Элердова — генеральный директор компании "Терра Тех" рассказала, что никто не может вводить запреты на космическую съемку. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

"Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что, если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат. Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет", — сказала она.

По ее словам, в этих условиях запрещать съемку не могут ни правительства, ни отдельные люди.