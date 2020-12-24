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Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса 

Даня Виттиг 8 часов назад
Эксперт назвала места Земли, которые нельзя снять из космоса
Фото: depositphotos.com
Милана Элердова — генеральный директор компании "Терра Тех" рассказала, что никто не может вводить запреты на космическую съемку. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

"Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что, если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат. Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет", — сказала она.

По ее словам, в этих условиях запрещать съемку не могут ни правительства, ни отдельные люди.

"Большой скачок произошел, когда Google и "Яндекс" запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты", — сказала она.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие ужасы видели астронавты в космосе.
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Места , Яндекс , Google , РИА Новости
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