На праздничном шоу The Hatters презентуют новый EP «Shoot Me» и исполнят свои главные треки.
А еще обещают много разных сюрпризов и, конечно же, танцев!
Новогодняя пора в этом году будет особенной. И дело даже не в наступающем 2021 году, когда можно будет всё начать с чистого листа, а в том, что мы наконец-то проводим этот невозможный 2020-й! И делать это надо с размахом, с полной отдачей и с музыкой — за это отвечают The Hatters, которые дадут новогодний концерт 30 декабря в Adrenaline Stadium. Новые песни с мини-альбома «Shoot Me» и огненные хиты этих джипси-хулиганов, алкохардкор и танцы доведут вас до такой кондиции, что телепорт в будущее состоится весело и легко.
ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено.
Встречаемся 30 декабря в Adrenaline Stadium
Билеты пока ещё в продаже на www.tci.ru (16+)
Концерт пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций.