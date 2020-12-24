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На праздничном шоу The Hatters презентуют новый EP «Shoot Me» и исполнят свои главные треки.

А еще обещают много разных сюрпризов и, конечно же, танцев!

Новогодняя пора в этом году будет особенной. И дело даже не в наступающем 2021 году, когда можно будет всё начать с чистого листа, а в том, что мы наконец-то проводим этот невозможный 2020-й! И делать это надо с размахом, с полной отдачей и с музыкой — за это отвечают The Hatters , которые дадут новогодний концерт 30 декабря в Adrenaline Stadium . Новые песни с мини-альбома «Shoot Me» и огненные хиты этих джипси-хулиганов, алкохардкор и танцы доведут вас до такой кондиции, что телепорт в будущее состоится весело и легко.

ВНИМАНИЕ! Количество билетов строго ограничено.

Встречаемся 30 декабря в Adrenaline Stadium

Билеты пока ещё в продаже на www.tci.ru (16+)

Концерт пройдет с соблюдением всех действующих предписаний и рекомендаций.