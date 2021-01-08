Зачем Брежнев велел замуровать вход квартиру дочери 

Леонид Ильич Брежнев жил в небольшой квартире на Кутузовском проспекте. "Рамблер" выяснил, зачем он велел замуровать вход в дом собственной дочери.

Когда Брежнев стал генсеком, его хотели переселить в более престижные апартаменты, но ему нравилось свое место жительства. Поэтому к его квартире присоединили еще одну, двухкомнатную.

После развода с мужем в присоединенной «двушке» обосновалась Галина Брежнева с дочкой. В итоге, совмещенная квартира превратилась в пространство 185 «квадратов» с двумя ванными, туалетами, кухням, но с одним общим входом.

Позже вдова генсека Виктория Петровна объяснила, почему в квартиру можно было войти лишь с одной стороны. Оказывается, Брежнев пытался контролировать личную жизнь своей дочери. Поэтому он запретил ей «шляться» и велел рабочим заложить второй вход. Отец хотел отслеживать всех, кто приходил в гости к его наследнице.

Однако удержать дочь от романов все-таки не удалось. Некоторые историки утверждают, что Галина не часто появлялась в квартире. Впрочем, известно, что за всю жизнь она трижды была замужем, не считая бесконечных неофициальных романов. Так что план Брежнева не удался.

В 1995 году после смерти матери потомки генсека разделили его квартиры между собой, двушку вновь превратили в изолированную квартиру с отдельным входом. А дом до сих пор называют «брежневским». Правда, собственниками стали уже совсем другие люди.