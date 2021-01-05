Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера — Therr Maitz с большим рождественским концертом выступит в Главклубе 7 января 2021 года.

История Therr Maitz убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами.

На счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.