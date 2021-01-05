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«Therr Maitz» с большим рождественским концертом выступит в «Главклубе» 7 января 

Партнерский материал 23 часа назад
«Therr Maitz» с большим рождественским концертом выступит в «Главклубе» 7 января
Фото: Therr Maitz
Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера — Therr Maitz с большим рождественским концертом выступит в Главклубе 7 января 2021 года.
История Therr Maitz убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами.
На счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.
Обращаем внимание зрителей, что в связи с Указом Мэра Москвы № 107-УМ от 10.11. 2020, заполняемость концертной площадки равна 25% от общей вместимости. Количество билетов ограничено.
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