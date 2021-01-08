Над Антарктикой закрылась огромная озоновая дыра 

Над Антарктикой в конце декабря закрылась озоновая дыра, достигшая осенью 2020 года огромных размеров, заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Его слова передает ТАСС

Нюллис объяснил, что эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 миллиона квадратных километров. Размеры и глубина озоновой дыры объясняются «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере».