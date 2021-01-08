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Над Антарктикой закрылась огромная озоновая дыра 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Над Антарктикой закрылась огромная озоновая дыра
Фото: РИА Новости
Над Антарктикой в конце декабря закрылась озоновая дыра, достигшая осенью 2020 года огромных размеров, заявил официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Его слова передает ТАСС.
Нюллис объяснил, что эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 миллиона квадратных километров. Размеры и глубина озоновой дыры объясняются «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере».
В апреле 2020 года огромная озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась в марте, затянулась самостоятельно. Дыра площадью почти миллион квадратных километров от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России возникла из-за сильного полярного вихря, а не по вине человека.
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Места , ИТАР-ТАСС
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