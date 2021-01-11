Зачем в некоторых домах срезают балконы

В каждой стране существуют свои особенности и на территории бывшего советского союза ей стала бесконечная находчивость. Одной из таких находок в свое время стало срезание балконов. «Рамблер» выяснил, зачем это делали и кому это выгодно.

Самым крупным городом без балконов стал Норильск, причем в одинаковых по типу многоэтажках балкон в некоторых случаях есть, а в некоторых — отсутствует. В чем же причина такой несправедливости? Оказалось, дело в смене руководства страны. Когда Хрущев пришел к власти, сменился и курс развития советского хозяйства, которая коснулась жилищного устройства.

До середины 50-х Норильск строили, основываясь на сталинскую эстетику, но уже к 1955 году Госстрой раскритиковал украшательство жилых домов. Хрущевки дали старт механистической типовой застройке. Безусловно, дело в стоимости застройки и сроках ее сдачи. Нет роскошных фасадов — дом готов через месяц, а в некоторых случаях и через неделю.

Именно в этот момент началась акция «каждому советскому гражданину по квартире», оперативность застройки вышла на первый план. По всей стране начали возводить панельные дома.

Официальное решение, которое касается балконов гласит, что постоянный ветер и перепады температур пагубно влияют на состояние балконов, разрушая их. Чтобы исключить риск «падения» балконов, было принято решение их спилить.

Но запрет на балконы коснулся только пятиэтажки. Девятиэтажные дома строились уже без экспериментов.

Однако уничтожение балконов происходит и по сей день. В основном, это связано с плачевным состоянием домов. Несколько лет назад москвичке срезали балкон, так как подрядчик не успевал провести реставрационные работы до открытия Чемпионата мира по футболу. Таким образом, он решил избавиться от строительных лесов, которые портят внешний вид центральной улицы города.

К слову, хозяев о грядущих переменах не предупредили. Вернувшаяся домой женщина внезапно обнаружила, что у нее и ее соседей нет балконов.