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«Центр пуст, покрыт фанерой и милитаризован»: что сейчас происходит в Вашингтоне 

Анна Арсеньева 5 часов назад
В разгар новогодних праздников, 6 января, толпа протестующих, поддерживающих Дональда Трампа, штурмовала Капитолий в Вашингтоне. Живущий в США блогер под ником Денис Самсебесказал на своей странице в Facebok рассказал, что сейчас происходит в столице. "Рамблер" делится его историей.
Блогер приехал в Вашингтон из Нью-Йорка. По его словам, сейчас центр города "пуст, покрыт фанерой и невероятно милитаризован".

"Вашингтон в эти дни похож на город из какого-то дурного фантастического фильма с плохим сценарием, посредственными актерами, но очень большим бюджетом".

Денис Самсебесказал/ Facebook
Подходы к Белому дому перекрыты на несколько кварталов вокруг. Теперь, как рассказал блогер, невозможно даже подойти и сделать фотографию, а все парковки рядом забиты полицейской техникой:

"Сама президентская резиденция обнесена несколькими мощными заграждениями, одно выше другого. На них таблички с предупреждением даже не думать о том, чтобы пытаться перелезть. Серьезность заявления подкрепляют многочисленные сотрудники Секретной службы и дежурящие на крыше снайперы".

Создается впечатление, что город готовится к нападению. Улицы пусты, за исключением небольшого количества людей с плакатами BLM и F**k Trump:

"Сам центр Вашингтона полумертв, а витрины многих магазинов и ресторанов щедро покрыты фанерой. Где-то она свежая, а где-то, судя по надписям, осталась там еще со времен БЛМ-баталий. Улицы пусты. Пешеходов как и машин почти нет".

Денис Самсебесказал/ Facebook
На автобусных остановках Вашингтона висят объявления о розыске участников штурма Капитолия:

"В руках у них американские флаги, а на головах многих красная кепка с надписью "Make America Great Again"".

В спальных районах города спокойно, и люди продолжают жить своей жизнью. Однако блогера удивило количество бездомных, которые ставят палатки прямо на тротуарах:

"Бездомных и раньше в Вашингтоне было много, но теперь они реально начали оккупировать город и забираться даже в самые приличные районы".

Комментарии 6
Места , Видео , Дональд Трамп
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