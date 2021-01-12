В разгар новогодних праздников, 6 января, толпа протестующих, поддерживающих Дональда Трампа , штурмовала Капитолий в Вашингтоне. Живущий в США блогер под ником Денис Самсебесказал на своей странице в Facebok рассказал, что сейчас происходит в столице. "Рамблер" делится его историей.

Блогер приехал в Вашингтон из Нью-Йорка. По его словам, сейчас центр города "пуст, покрыт фанерой и невероятно милитаризован".

"Вашингтон в эти дни похож на город из какого-то дурного фантастического фильма с плохим сценарием, посредственными актерами, но очень большим бюджетом".

Денис Самсебесказал/ Facebook

Подходы к Белому дому перекрыты на несколько кварталов вокруг. Теперь, как рассказал блогер, невозможно даже подойти и сделать фотографию, а все парковки рядом забиты полицейской техникой:

"Сама президентская резиденция обнесена несколькими мощными заграждениями, одно выше другого. На них таблички с предупреждением даже не думать о том, чтобы пытаться перелезть. Серьезность заявления подкрепляют многочисленные сотрудники Секретной службы и дежурящие на крыше снайперы".

Создается впечатление, что город готовится к нападению. Улицы пусты, за исключением небольшого количества людей с плакатами BLM и F**k Trump:

"Сам центр Вашингтона полумертв, а витрины многих магазинов и ресторанов щедро покрыты фанерой. Где-то она свежая, а где-то, судя по надписям, осталась там еще со времен БЛМ-баталий. Улицы пусты. Пешеходов как и машин почти нет".

Денис Самсебесказал/ Facebook

На автобусных остановках Вашингтона висят объявления о розыске участников штурма Капитолия:

"В руках у них американские флаги, а на головах многих красная кепка с надписью "Make America Great Again"".

В спальных районах города спокойно, и люди продолжают жить своей жизнью. Однако блогера удивило количество бездомных, которые ставят палатки прямо на тротуарах: