Полный локдаун и толпы на курорте: что происходит на Украине 

Украина переживает третий за последний год локдаун, и такое решение властей у многих граждан вызвало шок. Отменены все массовые мероприятия, концерты, закрыты спортзалы, не работают торгово-развлекательные центры, школы и вузы. "Рамблер" разбирался, что об этом думают граждане Украины, и как переживает карантин президент страны.

"Что за издевательство"

Многие граждане жалуются на странные запреты властей. Так например, в стране запретили продавать носки и нижнее белье в супермаркетах.

"Я сегодня зашла в магаз носки купить, а нельзя, оказалось. Сказали выбрать понравившуюся пару и заказать доставку на дом… А я живу через дорогу"

"Вся это ситуация бесит капец как, особенно когда в супермаркете закрывают отделы, ну зачем, я ж и так пришла в этот магазин, что мне плохого сделают носки?! Они что заразнее чем макароны и хлеб"

"Сегодня делала покупку в магазине бытовой химии, выдают талончик ты его подписываешь+ номер телефона пишешь", — делятся своими эмоциями граждане.

О нелогичности антикоронавирусных мер говорят многие граждане. В частности, их удивляет, что карантин был начат 8 января, после того, как вся страна шумно и массово отметила новогодние праздники, а заканчивается 24-го.

"А самое интересное что локдаун строго до 24го, ведь 25го у господина Зеленского днюха…"

"Нас всех бомбит от этого, мать их, локдауна! Когда, действительно, носки и колготы нельзя купить, при том, что в одном и том же магазине с одной полки можна покупать товар, а с другой — нет… Просто идиотизм какой-то!"

"Украинский локдаун как самурай. У него нет цели, только путь", — шутят в Сети.

Однако запреты действует не на все, и не на всех:

"Это ужас, шампунь не купить, мыло не купить, более того на кассе пакеты тоже запретили продавать…Как в песне " вернусь в страну не дураков, а гениев" То что сейчас происходит по сути гениально! Сегодня свекровь вернулась с Львова, и Буковеля говорит там карантина — Нет!".

А кто-то шумно отдыхает

Так, горнолыжные курорты в стране оказались открытыми. Простых украинцев возмущают фото с переполненного горнолыжного курорта Буковель.

Соцсети

Особенно взбесило людей то, что среди отдыхающих на курорте был замечен и сам президент:

"Закрыто все, презервативы и гель для душа с моющими средствами для дома нельзя купить в магазинах. Закрыты кино, кафе, рестораны, торговые центры, рынки… Бизнес и экономика стремительно летит вниз, но президент без маски на работающем курорте тусит и все ок. Пройти по хештегу #буковель так в маске попробуй кого найди…социальная дистанция тоже под большим вопросом. "

"Бизнес загибается, а он в Буковели отвисает! А прикол в том, что все уже короной переболели и реально этот локдаун и на фиг не нужен. Но нас как дебилов заставляют дома сидеть…"

"Батарейки нельзя, одежду нельзя. Кафе и кофейни нельзя, все на вынос. Клубы работают (тайно, явно, хз) супермаркеты работают и только. И локдаун! Нам ничего нельзя, президент ездит отдыхает", — рассказывают пользователи Сети.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.