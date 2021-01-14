Реальные города-призраки по всему миру 

Многие слышали о заброшенном городе Припять, оставленном после взрыва на Чернобыльской АЭС. Однако, как оказалось, в мире есть еще много городов-призраков и иногда, оказавшись там, люди не могут сдержать эмоций.

Пустота, тревога и страх охватывают человека, когда он видит опустевшие улицы некогда живого города, видит оставленные дома, брошенные машины и валяющиеся детские игрушки.

Смотрите видео, чтобы узнать о десяти реальных городах-призраках, котрые существуют и сейчас.