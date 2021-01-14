Главная Metal-Ёлка страны в «Главклубе»

2020 год стал годом глобальных испытаний для всех без исключения, но мы верим, что придут лучшие времена, что бы ни случалось и что бы ни происходило вокруг. Верим, оставляя плохое в прошлом, а хорошее забирая с собой. И добрые традиции всегда помогали и всегда напоминают нам, что в мире есть и будет много позитивного, и светлого.

Одна из таких традиций: встречать первый день Нового Года в компании лучших представителей российского метала на самой громкой Metal-Ёлке страны в Главклубе. В 2021 году пройдет 15-й юбилейный фестиваль, который станет самым масштабным за всю историю проведения: впервые мероприятие будет проходить два дня подряд — 16 и 17 января 2021, а главным хедлайнером фестивальных дней станет группа-флагман отечественной рок-сцены — Ария.

Участники Metal-Ёлки 2021:

CATHARSIS — бессменные и неугомонные зачинщики и со-хедлайнеры фестиваля, входящие в год своего 25-летия, обещают подготовить две разные новогодние программы для каждого из двух дней фестиваля — 16 и 17 января.

Пресс-служба

ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК — нестареющие ветераны феста и одна из самых уважаемых метал-групп страны выступит на Metal-Ёлке 16 января.

ГРАН-КУРАЖЪ — яркие и драйвовые во главе с Петром Елфимовым на сцене фестиваля выступят 17 января.

СЕРГЕЙ МАВРИН — гитарист-виртуоз Сергей Маврин и одноименный коллектив с самыми яркими хитами выступят 17 января.

ХАРИЗМА — группа, стремительно набирающая обороты, в составе которой, помимо Леонида Фомина (МАСТЕР), с недавних пор позицию фронтмена уверенно занял Андрей Лобашев (ЭЛЬФИЙСКАЯ РУКОПИСЬ) выступят 17 января.

AMALGAMA — еще одни завсегдатаи новогодних фестивалей с максимально драйвовым heavy на сцене 16 января.

ОМЕЛА — мастера мелодичного и атмосферного фолк-рока ждут всех поклонников 16 января.

MICHAEL NIGHT — интернациональный русско-американский альтернативно-мелодичный проект поднимется на сцену фестиваля 16 января

АРИЯ — впервые на Metal-Ёлке специальный гость, чье участие обещает придать событию статус самого громкого метал-фестиваля года. В год своего 35-летия и специально для юбилейной ЁЛКИ, «Арийцы» в полном составе подготовят две уникальные концертные программы по одному часу, наполненные самыми громкими хитами из всего обширного арсенала коллектива, а также праздничными номерами, которые стали фирменной «фишкой» всех новогодних концертов группы — 16 и 17 января.

В условия всеобщих ограничительных мер, связанных с организацией массовых мероприятий, организаторы фестиваля установили строгий лимит на количество посетителей, поэтому рекомендуем покупать билет заранее.

16 и 17 января 2021, «Главклуб».