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Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Жители Петербурга отметили рост числа лис на улицах города
Фото: РИА Новости
Специалисты советуют не беспокоить лисиц, которые приходят на территорию Санкт-Петербурга в поисках пищи, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Недавно в комитет поступили сообщения о лисе, гуляющей по Колпино. По словам специалистов, лисиц на территорию города может привлечь запах пищи, бытовые отходы.
"Дикие животные не приходят просто так на территорию людей — чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной", — отметил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.
В комитете советуют горожанам не беспокоить животных. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. "Важно помнить, что лисица — дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", — добавили в комитете.
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