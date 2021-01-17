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Посетителей Бухенвальда обвинили в неуважительном отношении к братским могилам 

Катерина Саломе 9 часов назад
Посетителей Бухенвальда обвинили в неуважительном отношении к братским могилам
Фото: wikipedia.org
Посетителей мемориального комплекса Бухенвальд раскритиковали за неуважительное отношение к братским могилам. Все дело в том, что они катались там на санях. Об этом пишет Der Spiegel.
Руководителей мемориала такое поведение возмутило. Они настоятельно попросили гостей воздержаться от проведения досуга в Бухенвальде и Миттельбау-Дора. По словам Йенс-Кристиана Вагнера, директора Фонда мемориалов, зимой стоянка у бывшего концлагеря забита авто: люди приезжают сюда погулять, а некоторые даже занимаются спортом под музыку или гуляют с собаками.

«Спортивные мероприятия являются нарушением правил посещения и нарушают покой мертвых»,

— подчеркнул Вагнер, добавив, что теперь служба безопасности мемориала будет тщательнее патрулировать территорию и пресекать нарушения.
За все время существования Бухенвальда (с 1937 по 1945 год) через него прошло более 250 000 политзаключенных. Из них скончались не менее 56 000 человек, среди которых были советские военнопленные, евреи, поляки, гомосексуальные мужчины, свидетели иеговы и другие враждебные нацизму меньшинства.
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Места , Свидетели Иеговы , Spiegel
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