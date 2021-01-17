Посетителей Бухенвальда обвинили в неуважительном отношении к братским могилам 

Посетителей мемориального комплекса Бухенвальд раскритиковали за неуважительное отношение к братским могилам. Все дело в том, что они катались там на санях. Об этом пишет Der Spiegel.

Руководителей мемориала такое поведение возмутило. Они настоятельно попросили гостей воздержаться от проведения досуга в Бухенвальде и Миттельбау-Дора. По словам Йенс-Кристиана Вагнера, директора Фонда мемориалов, зимой стоянка у бывшего концлагеря забита авто: люди приезжают сюда погулять, а некоторые даже занимаются спортом под музыку или гуляют с собаками.

«Спортивные мероприятия являются нарушением правил посещения и нарушают покой мертвых»,

— подчеркнул Вагнер, добавив, что теперь служба безопасности мемориала будет тщательнее патрулировать территорию и пресекать нарушения.