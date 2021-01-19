Бутусов и группа «Орден Славы» на сцене «ГЛАВCLUB»

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» выступят с главными хитами «Nautilus Pompilius» 22 января 2021 на сцене ГЛАВCLUB.

История группы «Nautilus Pompilius» берет свое начало в 1982 году в Свердловске, где Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев придумывали первые песни и записывали первые альбомы. По рассказам Михаила Козырева , «Nautilus Pompilius» — это была не просто новая музыка, которой ранее не было, это был «воздух».

Тонкая поэзия в сочетании с пронзительными аранжировками — под эти песни выросло не одно поколение. «Эта музыка будет вечной» — сказал однажды Илья Кормильцев и не ошибся. Десятки хитов, любимых тысячами людей по всему миру, сегодня также является «воздухом», как и практически 40 лет назад.

«Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Скованные одной цепью» — эти и многие другие хиты «Nautilus Pompilius» в исполнении Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» прозвучат уже 22 января в «ГЛАВКЛУБЕ». Зрителей ждет необычная сценография, яркий видеоряд, состоящий из архивных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, и, конечно, гипнотическое и проникновенное исполнение любимых песен в новых аранжировках.