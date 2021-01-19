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В российском городе устроили «элитные» крещенские купания 

Lenta.ru 14 часов назад
В Екатеринбурге устроили «элитные» крещенские купания
Фото: Depositphotos
В одном из клубных домов российского города Екатеринбурга устроили «элитные» крещенские купания — здесь можно было окунуться тем, кто не хотел ехать на водоемы при температуре в минус 20 градусов. Обычных граждан, а не жильцов престижного комплекса, пускали только по записи. Об этом пишет URA.RU Воду в клубном доме «Тихвин», где в основном проживают политики и предприниматели Екатеринбурга, освятил священник из Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Температура VIP-купели равняется 7-10 градусам.

«На каждого человека [выделяется] буквально 10 минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем»,

— рассказали агентству в «Тихвине».
Отмечается, что данная услуга действует в клубном доме уже несколько лет:

«К нам просто приезжает батюшка и освящает воду»,

— объяснили журналистам. Поучаствовать можно и обычным гражданам, но только по предварительной записи.
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