В Екатеринбурге устроили «элитные» крещенские купания

В одном из клубных домов российского города Екатеринбурга устроили «элитные» крещенские купания — здесь можно было окунуться тем, кто не хотел ехать на водоемы при температуре в минус 20 градусов. Обычных граждан, а не жильцов престижного комплекса, пускали только по записи. Об этом пишет URA.RU Воду в клубном доме «Тихвин», где в основном проживают политики и предприниматели Екатеринбурга, освятил священник из Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Температура VIP-купели равняется 7-10 градусам.

«На каждого человека [выделяется] буквально 10 минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем»,

— рассказали агентству в «Тихвине».

Отмечается, что данная услуга действует в клубном доме уже несколько лет:

«К нам просто приезжает батюшка и освящает воду»,

— объяснили журналистам. Поучаствовать можно и обычным гражданам, но только по предварительной записи.