Концерт группы «Воскресение» 23 января в «Главклубе»

Столичная группа "Воскресение" была основана в 1979 году и, как и положено классикам русского рока, пережила целый ряд впечатляющих взлетов, болезненных падений и кадровых перестановок. В разные годы через группу прошли музыканты калибра Андрея Сапунова Евгения Маргулиса и Константина Никольского, но единственным бессменным участником "Воскресения" остается один из его основателей, гитарист, певец и основной автор Алексей Романов

В 2003 году начался четвертый период славной истории "Воскресения". Выпустив по такому случаю очередной — опять-таки четвертый — студийный альбом под красноречивым названием "Не торопясь", группа регулярно напоминает о себе концертами, на которых столь же исправно звучат их лучшие песни разных лет. В прошлом году их копилка пополнилась новым синглом "Время вышло", а зимой Романов со товарищи отыграют большой концерт 23 января в Главклубе под названием «Делай своё дело».