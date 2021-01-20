Танцуй под Бузову на «МУЗ-ТВ»

«МУЗ-ТВ» в новом году продолжает дарить подарки: 20 января состоится грандиозная премьера эксклюзивного сольного концерта настоящей поп-дивы и самой популярной девушки российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой.

В эпоху полного отсутствия концертов «МУЗ-ТВ» устраивает настоящий праздник: в день рождения самой яркой фигуры отечественного шоу-бизнеса Ольги Бузовой в эфире телеканала пройдет сольный концерт артистки. Впервые за долгое время поп-принцесса зарядит драйвом на сольнике в проекте «LIVE В КАЙФ эксклюзивно для зрителей „МУЗ-ТВ“.

Ольгу Бузову любят и ненавидят, но одно остаётся неизменным — её популярность. Всего за несколько лет артистка смогла стать большим феноменом сразу в нескольких направлениях: концерты Бузовой собирают аншлаги по всей России, а сама исполнительница обновляет рекорды подписчиков Instagram.

Каждый новый трек звезды по традиции занимает первое место в чарте iTunes, а каждый новый клип набирает гигантское количество просмотров на YouTube.

Впервые за 2021 год Ольга Бузова даст большой сольный концерт специально для зрителей „МУЗ-ТВ“. Трек-лист концерта представляет лучшее из репертуара артистка: „Мало половин“, „Танцуй под Бузову“, „Водица“, „Под звуки поцелуев“, „Хит парад“, WI-FI, „Вот она я“, „Хейт“, Swipe и Liker. Невероятная энергетики, абсолютные хиты, фантастические номера — все это будет в громком проекте канала — „LIVE В КАЙФ“.

Пресс-служба

Ольга Бузова: „Я не могла обойтись без сюрпризов для своих зрителей и телеканала „МУЗ-ТВ“. Я хочу сказать большое спасибо за веру в меня, за любовь ко мне… Никогда не отчаиваетесь, не позволяйте сломать себя! Верьте в себя! Верьте в свою мечту! Я падаю и поднимаюсь — так всегда по жизни! В меня кидали и продолжают кидать столько хейта, но несмотря на это в моем сердце живет любовь, в нем нет места ненависти. „Падать и снова подниматься“ — такой девиз по жизни. Я с нетерпением жду встречу с вами на „МУЗ-ТВ“! Не пропустите мой большой сольный концерт!“

В каждом живом концерте „LIVE В КАЙФ“ зрителей ждут специальные авторские материалы от „МУЗ-ТВ“: в оригинальных профайлах будут раскрыты интересные факты об истории создания всем известных хитов исполнителей, о рождении трендов в музыке при участии творчества любимых артистов — участников проекта.

Каждую неделю зрители смогут занять своё VIP-место в первом ряду на лучших концертах телеканала, и, не выходя их дома насладиться „живым“ звуком любимых треков в исполнении абсолютных хитмейкеров.

»МУЗ-ТВ» стал центром притяжения концертов аудитории по всей стране — ведь телеканал доставляет концерты в каждый дом!

Смотрите 20 января в 17:55 премьеру концерта Ольги Бузовой в проекте «LIVE В КАЙФ» только на «МУЗ-ТВ».