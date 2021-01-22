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В российском городе нашли дворец за сотни миллионов рублей 

Lenta.ru 9 часов назад
В российском городе нашли дворец за сотни миллионов рублей
Фото: Lenta.ru
В пригороде российского Иркутска нашли загородный дом, интерьеры которого напоминают роскошный дворец. В настоящее время цена дома скрыта, но, как пишет The Sun, она равняется примерно 210 миллионам рублей. Объявление о его продаже опубликовано на сайте агентства недвижимости «Слобода».
Коттедж за сотни миллионов рублей предложено использовать не только в качестве жилого дома, но и представительства крупной компании, офиса или резиденции. Его возвели в 2010 году по современной надежной технологии из кирпича. «Строили для себя, "на века"», — говорится в объявлении.
Двухэтажный особняк отделан мрамором и гранитом, при работах использованы премиальные материалы. Он вмещает пять спален с гардеробными и собственными ванными комнатами, гостиную (высота потолков превышает 11 метров) с двусторонним камином, а также кабинет с санузлом и комнатой для ожидания.
На участке площадью 60 соток есть три беседки из кедра, баня, два гаража на четыре автомобиля и гостевая площадка для машин. Территория отличается ландшафтным дизайном: за газонами, прудом и водопадом ухаживали профессионалы.
Первыми на недвижимость обратили внимание западные СМИ. По информации The Sun, коттедж принадлежит Канагату Рамазанову — бизнесмену и местному магнату, как его называют. Предприниматель намерен переехать в Сочи и поэтому продает объект.
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