Власти отменили карнавал в Рио-де-Жанейро 

В этом году карнавал в Рио-де-Жанейро не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Эдуарду Паес.

Он отметил, что сам обожает это событие и осознает его экономическую важность, но думать о проведении его в июле пока бессмысленно.

«Празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. В данный момент не все возможно организовать. Таким образом, хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала», — заявил Паес.

Мэр отметил, что в 2022 году праздник состоится и все вакцинированные гости смогут попасть на культурное событие.