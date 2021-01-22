To-ma поделилась своей «Кармой» 

Певица To-ma представляет второй студийный альбом «Карма», а ведь только год прошёл с момента премьеры её дебютного альбома. Пока другие артисты могли расслабляться в пандемию и карантин, исполнительница работала и творила в двойном объёме.

Карьеру певицы можно охарактеризовать самыми смелыми экспериментами со звучанием, визуализацией музыкальных работ и неожиданными творческими коллаборациями. «Карма» не стала исключением. Певица определяет заглавный трек, как самый личный за всю ее биографию. Работа над пластинкой велась в Киеве. Альбом состоит из восьми треков на русском языке, двух на украинском и двух ремиксов.

«В этом альбоме удивительным образом собрались очень важные для меня композиции, — комментирует To-ma, — какие-то из них вы уже слышали, а что-то станет абсолютной премьерой. Заглавная песня появилась у меня неожиданно. Это не была тотальная любовь с первого взгляда, мне понравилось звучание трека, но он казался «не про меня». Всё изменилось уже следующим утром, я увидела иной смысл и поняла, что всё не так просто с ним, как кажется сначала. Ведь предательства могут иметь разный характер и исходить от любимого человека, от друзей, бывают даже предательские обстоятельства. В моей жизни были истории, которые причинили мне сильную боль, и сколько я ни пыталась понять и простить, получалось плохо. И только после того, как эта песня появилась у меня, я поняла её по своему и вложила всю глубину именно своей ситуации, меня отпустило… Кстати, автор песни Дима Лорен, написавший хитовый «Грустный дэнс».

Вторая песня, которую особенно выделяет певица, — это песня на украинском языке «Кохай за двох». Как оказалось, трек достался To-ma в подарок, автор настолько был тронут её исполнением и восприятием песни, что решил преподнести её в дар. По признанию певицы, в этой песне её душа, а в песне «Карма» её боль.

На этом подарки поклонникам не заканчиваются и одновременно с альбомом состоится премьера нового клипа на заглавный трек «Карма». Режиссёром клипа стал Sege Vane, известный по работам «Drunk Groove» и «Siren song», принёсшим славу Maruv.

Зрителей ожидает первый клип на современной поп-эстраде в жанре настоящего хоррор-муви. Поклонники жанра оценят по достоинству.