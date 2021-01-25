«Новое Радио AWARDS»: идет подготовка к революции

Началом переворота, назначенного на 11 февраля, станет V церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS». Будущее российского шоу-бизнеса решат самые влиятельные его представители, которые соберутся на закрытой вечеринке в столице. Среди участников музыкальной революции — топовые хитмейкеры года, а также миллионы слушателей «Нового Радио» и зрителей YouTube.
Выбрать достойных престижной награды в шести номинациях — «лучшая группа», «лучшая коллаборация», «лучший продюсер», «прорыв года», «лучший артист», «лучшая артистка» — «Новое Радио» пригласило признанных профессионалов музыкальной индустрии:
Александр Блинов — генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia;
Александр Кауфман — основатель музыкального лейбла Kaufman Label, продюсер певца Тимы Белорусских;
Александр Хорошковатый — композитор, поэт, продюсер группы «30.02»;
Алексей Романоф — композитор, продюсер, певец, создатель и участник музыкальной группы «Винтаж»;
Алексей Чумаков — популярный певец, музыкант, телеведущий;
Алёна Михайлова — музыкальный продюсер, сооснователь продюсерского центра Velvet Music;
Андрей Сергеев — генеральный директор продюсерского центра Леонида Агутина;
Арина Дмитриева — генеральный директор Sony Music Entertainment Russia;
Баста — рэп-исполнитель, поэт, музыкальный продюсер, совладелец творческого объединения Gazgolder;
Виктор Дробыш — композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист РФ;
Денис Ковальский — музыкальный продюсер, композитор, поэт, основатель продюсерского центра Kovalskiy Production;
Диана Арбенина — популярная певица, рок-музыкант, поэтесса, солистка группы «Ночные снайперы»;
Дима Билан — популярный певец, композитор, Заслуженный артист РФ;
Дмитрий Коннов — (на момент голосования) генеральный директор музыкального лейбла Universal Music Russia;
Екатерина Худошина — музыкальный редактор «Нового Радио»;
Ёлка — популярная певица;
Игорь Крутой — композитор, музыкант, продюсер, певец, Народный артист РФ;
Константин Сидорков — директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте;
Макс Барских — популярный певец, композитор, поэт;
Мария Опарина — генеральный директор музыкального лейбла «Первое музыкальное Издательство»;
Наталья Силина — главный редактор «Нового Радио»;
Николай Дуксин — генеральный директор творческого объединения Gazgolder;
Полина Гагарина — популярная певица, композитор;
Роман Емельянов — генеральный продюсер «Нового Радио»;
Сергей Лазарев — популярный певец;
Шура Би-2 — рок-музыкант, композитор, сооснователь и солист группы «Би-2»;
Яна Рудковская — музыкальный продюсер;
Artik — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы Artik & Asti;
Bahh Tee — популярный певец, поэт;
DJ Smash — диджей, композитор и музыкальный продюсер;
ELMAN — рэп-исполнитель, музыкант, продюсер лейбла RAAVA Music;
Filatov & Karas — музыкальный проект;
ST — рэп-исполнитель, поэт;
#2Маши — музыкальный проект.
«Новое Радио»
Вместе со звёздными судьями решали, кто получит статуэтку в виде Золотой Сирены, и слушатели «Нового Радио». Всего, на awards.newradio.ru и в сообществе ВКонтакте за номинантов было отдано более 220 000 голосов.
Вновь ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia, ZHARA Music и другие — объединились, чтобы определить «лучший сингл» и «лучший альбом». Лидеры в этих номинациях будут объявлены на основании сводных данных о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети.
В номинации «лучшее видео» победителем на основе статистики сервиса YouTube станет самый популярный в России музыкальный ролик 2020 года.
Обладателем специальной внеконкурсной награды от «Нового Радио» за вклад в развитие музыки назван выдающийся композитор, музыкант, певец, продюсер, Народный артист Российской Федерации Игорь Крутой.
Вручение премии «Новое Радио AWARDS» пройдёт в новом формате. Гостями мероприятия при наличии отрицательного теста на коронавирус смогут стать только абсолютные суперзвёзды. Перед ними, радиослушателями и зрителями онлайн-трансляции выступят: JONY, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Полина Гагарина, Даня Милохин, Баста & Zivert, HammAli & Navai, Дима Билан, Ёлка, Dabro, Клава Кока & NILETTO. Напалм юмора готовит и ведущий церемонии — Илья Соболев.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
«В 2020-м премия «Нового Радио» вошла в историю российского шоу-бизнеса своим размахом и задала для развлекательных мероприятий в нашей стране высочайшую планку. Сейчас, в условиях пандемии, нам вновь удалось создать оригинальный проект — это будет самая крутая и самая закрытая вечеринка года, посетить которую благодаря нашему эксклюзивному партнёрству с YouTube смогут десятки миллионов человек. Вместе с ними мы устроим настоящую революцию! Но не цветную, а музыкальную!»
Полный список номинантов доступен на awards.newradio.ru.
Музыкальное событие года — V церемонию вручения премии «Новое Радио AWARDS» — 11 февраля с 18:00 можно будет услышать в федеральном FM-эфире радиостанции и увидеть в эксклюзивной видеотрансляции самого популярного видеосервиса мира — YouTube.