«Новое Радио AWARDS»: идет подготовка к революции

Началом переворота, назначенного на 11 февраля, станет V церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS». Будущее российского шоу-бизнеса решат самые влиятельные его представители, которые соберутся на закрытой вечеринке в столице. Среди участников музыкальной революции — топовые хитмейкеры года, а также миллионы слушателей «Нового Радио» и зрителей YouTube.

Выбрать достойных престижной награды в шести номинациях — «лучшая группа», «лучшая коллаборация», «лучший продюсер», «прорыв года», «лучший артист», «лучшая артистка» — «Новое Радио» пригласило признанных профессионалов музыкальной индустрии:

Александр Блинов — генеральный директор музыкального лейбла Warner Music Russia;

Александр Кауфман — основатель музыкального лейбла Kaufman Label, продюсер певца Тимы Белорусских;

Александр Хорошковатый — композитор, поэт, продюсер группы «30.02»;

Алексей Романоф — композитор, продюсер, певец, создатель и участник музыкальной группы «Винтаж»;

Алёна Михайлова — музыкальный продюсер, сооснователь продюсерского центра Velvet Music;

Андрей Сергеев — генеральный директор продюсерского центра Леонида Агутина;

Арина Дмитриева — генеральный директор Sony Music Entertainment Russia;

Баста — рэп-исполнитель, поэт, музыкальный продюсер, совладелец творческого объединения Gazgolder;

Денис Ковальский — музыкальный продюсер, композитор, поэт, основатель продюсерского центра Kovalskiy Production;

Дмитрий Коннов — (на момент голосования) генеральный директор музыкального лейбла Universal Music Russia;

Екатерина Худошина — музыкальный редактор «Нового Радио»;

Константин Сидорков — директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте;

Мария Опарина — генеральный директор музыкального лейбла «Первое музыкальное Издательство»;

Наталья Силина — главный редактор «Нового Радио»;

Шура Би-2 — рок-музыкант, композитор, сооснователь и солист группы «Би-2»;

Artik — популярный певец, композитор, музыкальный продюсер, основатель и солист группы Artik & Asti;

Bahh Tee — популярный певец, поэт;

ELMAN — рэп-исполнитель, музыкант, продюсер лейбла RAAVA Music;

Filatov & Karas — музыкальный проект;

ST — рэп-исполнитель, поэт;

#2Маши — музыкальный проект.

«Новое Радио»

Вместе со звёздными судьями решали, кто получит статуэтку в виде Золотой Сирены, и слушатели «Нового Радио». Всего, на awards.newradio.ru и в сообществе ВКонтакте за номинантов было отдано более 220 000 голосов.

Вновь ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia, ZHARA Music и другие — объединились, чтобы определить «лучший сингл» и «лучший альбом». Лидеры в этих номинациях будут объявлены на основании сводных данных о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети.

В номинации «лучшее видео» победителем на основе статистики сервиса YouTube станет самый популярный в России музыкальный ролик 2020 года.

Обладателем специальной внеконкурсной награды от «Нового Радио» за вклад в развитие музыки назван выдающийся композитор, музыкант, певец, продюсер, Народный артист Российской Федерации Игорь Крутой.

Вручение премии «Новое Радио AWARDS» пройдёт в новом формате. Гостями мероприятия при наличии отрицательного теста на коронавирус смогут стать только абсолютные суперзвёзды. Перед ними, радиослушателями и зрителями онлайн-трансляции выступят: JONY, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Полина Гагарина, Даня Милохин, Баста & Zivert, HammAli & Navai, Дима Билан, Ёлка, Dabro, Клава Кока & NILETTO. Напалм юмора готовит и ведущий церемонии — Илья Соболев

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«В 2020-м премия «Нового Радио» вошла в историю российского шоу-бизнеса своим размахом и задала для развлекательных мероприятий в нашей стране высочайшую планку. Сейчас, в условиях пандемии, нам вновь удалось создать оригинальный проект — это будет самая крутая и самая закрытая вечеринка года, посетить которую благодаря нашему эксклюзивному партнёрству с YouTube смогут десятки миллионов человек. Вместе с ними мы устроим настоящую революцию! Но не цветную, а музыкальную!»

Полный список номинантов доступен на awards.newradio.ru

Музыкальное событие года — V церемонию вручения премии «Новое Радио AWARDS» — 11 февраля с 18:00 можно будет услышать в федеральном FM-эфире радиостанции и увидеть в эксклюзивной видеотрансляции самого популярного видеосервиса мира — YouTube.