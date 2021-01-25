Валерий Сюткин и Rock&Roll Band 28 января в «Главклубе»

Стиляга из Москвы, Заслуженный артист России Валерий Сюткин выступит на сцене «Главклуба» 28 января 2021 года.

Российскую музыкальную сцену сложно себе представить без таких хитов, как «Вася», «Московский бит», «Стильный оранжевый галстук», «Любите девушки», «Дорога в облака», «7000 над землей», «Красавчик» и многих других. Лёгкая манера исполнения песен не меняется с годами, а добрая улыбка и неиссякаемая энергия на сцене — давно стали визитной карточкой артиста.

Рок-н-ролл и джазовые импровизации, любимые песни и знакомые всем хиты — все это и многое другое на традиционном январском концерте Валерия Сюткина в «Главклубе».