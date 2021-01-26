«Тараканы!» с программой «Полноприводная акустика»

В самом начале года своего тридцатилетия, «Тараканы!» решили дать концерт в том самом формате, который после первого же выступления снискал любовь у фанатов.

«Полноприводная акустика» — это классические хиты и раритеты «Тараканов!», которые были значительно переработаны в таких стилях, как регги, даб, кантри, свинг, босанова. Стандартный состав группы был дополнен двумя бэк-вокалистками и перкуссионистом, а сами музыканты группы использовали максимум своих побочных исполнительских навыков, играя попеременно на контрабасе, губной гармонике и банджо. Кстати, за клавишные на таких концертах, в последнее время, отвечает экс-вокалист «Четыре таракана», Денис Петухов

«Анестезия» в рэгги, «Мужчины с электрогитарами», как классический кантри — трек Джонни Кэша, «Семь миллиардов» в стиле мексиканских марьячи, «36 и 6» и «Кто-то из нас двоих» в босанове, «Панк форева?» в духе Hit the Road Jack — заинтригованы?

Последний раз столичная публика имела возможность увидеть этот удивительный концерт больше двух лет назад.