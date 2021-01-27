Максим Леонидов и «Hippoband» 30 января в «Главклубе» 

Группа Максима Леонидова «Hippoband» знакома многим ценителям качественной музыки. В 1996 году каждая девушка мечтала стать видением для прохожего после выхода бессмертного хита артиста. В тот момент за плечами Леонидова уже был огромный опыт музыкальной работы в бит-квартете «Секрет», успевшем за короткий срок написать коллекцию шлягеров для студенческих вечеринок и танцевальных площадок.

Позднее после 6 лет жизни в Израиле, Максим Леонидов возвращается в Россию и сразу собирает новую команду для возобновления концертной деятельности. За пятнадцать лет существования коллектив дал около 1000 концертов в России, странах СНГ и за рубежом. Московской публике повезет услышать избранное из дискографии «бегемотов» уже 30 января 2021 на сцене «Главклуба».