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Максим Леонидов и «Hippoband» 30 января в «Главклубе» 

Партнерский материал 3 часа назад
Максим Леонидов и «Hippoband» 30 января в «Главклубе»
Фото: Пресс-служба
Группа Максима Леонидова «Hippoband» знакома многим ценителям качественной музыки. В 1996 году каждая девушка мечтала стать видением для прохожего после выхода бессмертного хита артиста. В тот момент за плечами Леонидова уже был огромный опыт музыкальной работы в бит-квартете «Секрет», успевшем за короткий срок написать коллекцию шлягеров для студенческих вечеринок и танцевальных площадок.
Позднее после 6 лет жизни в Израиле, Максим Леонидов возвращается в Россию и сразу собирает новую команду для возобновления концертной деятельности. За пятнадцать лет существования коллектив дал около 1000 концертов в России, странах СНГ и за рубежом. Московской публике повезет услышать избранное из дискографии «бегемотов» уже 30 января 2021 на сцене «Главклуба».
Больше информации на сайте.
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Места , Максим Леонидов
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