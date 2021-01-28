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Названы любимые города богачей 

Lenta.ru 11 часов назад
Цюрих и Токио: какие города предпочитали богачи в 2020 году
Фото: Westend61 RF / Kerstin Bittner / Diomedia
По итогам 2020 года любимыми городами сверхбогатых людей (их еще называют ультрахайнетами) стали Цюрих, Копенгаген и Токио. Москва заняла 49 место из 50. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование компании BARNES International.
Эксперты оценивали такие показатели, как возможность получения хорошего образования, налогообложение, экологическая ситуация, безопасность, развитие предпринимательства, культурный опыт и другие.
Также специалисты назвали Токио, Майами, Стокгольм, Лондон, Париж, Женеву, Амстердам и Сидней. В 2019 году лидерами рейтинга были Париж и Нью-Йорк, однако позднее они сдали свои позиции. Причиной послужила пандемия коронавируса, поскольку многие люди покинули города в связи с удаленкой и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сыграли роль и массовые протесты, в частности, «желтые жилеты».
В двадцатку вошли Нью-Йорк, Вьенна (Франция), Сеул (новичок рейтинга), Лос-Анджелес, Торонто, Мадрид, Монреаль, Осло и Монако, тоже впервые попавшие в отчет. Москва опустилась с 48 места в 2019-м на 49, обойдя французский Бордо.
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Места , Daily Mail
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