Как советские туристы отдыхали за границей 

Эпоха СССР неизменно связана с термином "железный занавес". Но значит ли это, что советские граждане не выезжали за границу? "Рамблер" выяснил, как туристы из СССР отдыхали за рубежом.

Действительно, выехать за пределы страны в советское время можно было не всегда, а для путешествия необходимо было пройти тщательную проверку.

Самым свободным для передвижения периодом границу стало время хрущевской "оттепели". Несмотря на то, что наблюдение за жителями стало мягче, многие правила сохранялись.

Сначала человек заполнял анкету, которую рассматривала профорганизация, комитет КПСС и комиссия при обкоме КПСС. В большей степени на решение о выезде влияла "идеологическая сознательность" или банальное соответствие политике партии.

Везло, в основном, тем, кто получил положительную характеристику с места работы и учебы и мог обосновать цель поездки. Успокоение дарил лишь тот факт, что перед проверками были равны вне зависимости от занимаемой должности.

Сборы в отпуск тоже были серьезными. За рубежом важно было не только не сойти за врага народа, но и не опозорить страну. Например, советским людям нельзя было свободно поговорить с иностранцами, обменяться подарками или отклониться от официального экскурсионного маршрута.

Советский паспорт оставляли у милиции, с собой брали только заграничный. Также в СССР нельзя было ввозить иностранную валюту и литературу. Однако единицам все-таки удавалось посетить Индию, Кубу, Египет, Вьетнам, Алжир, Марокко, ГДР, Венгрию, а также ряд стран Западной Европы.

Но недостатка отдыха при этом в СССР не наблюдалось, был развит внутренний туризм. Существовало множество льготных опций для путешественников: работникам выдавали бесплатные путевки на советские курорты от профсоюзов.

По статистическим данным, отдых внутри страны мог позволить себе каждый житель СССР, но заграничные путешествия были доступны лишь не многим. Впрочем, как и сейчас.