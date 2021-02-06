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Театральные декорации: малоизвестные факты о московских вокзалах 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Театральные декорации: факты о московских вокзалах
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
В Москве впервые за целый век откроется новый вокзал — Восточный. Находиться терминал будет в районе (ТПУ) «Черкизово». Как он будет выглядеть, узнаем в мае. А пока давайте вспомним те московские вокзалы, к которым мы уже привыкли. И думаем, что все уже о них знаем. Помогать нам в раскрытии малоизвестных фактов будет историк архитектуры, москвовед, архивист, публицист, блогер, экскурсовод Михаил Коробко.
Начнем с самого вокзального места Москвы — Комсомольской площади. Здесь расположились три транспортные гавани столицы — Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.
Создатель Казанского вокзала, который не был достроен из-за Гражданской войны, Алексей Щусев предлагал снести те постройки, которые стояли рядом на площади, напоминает Коробко. В частности, Ленинградский вокзал. Их Щусев предлагал заменить своими постройками. Но в итоге Ленинградский вокзал сохранился.
— Ярославский вокзал — это только театральная декорация, пристройка к более раннему вокзалу конца XIX века. Там просто сделали красивый фасад. Если обойти вокзал с обратной стороны, то все это видно, — говорит эксперт.
Ленинградский вокзал, открытый в 1851-м, — один из двух первых вокзалов России наряду с петербургским Московским вокзалом (1847 год). Они являются братьями-близнецами.
— Даже перестройка в СССР старалась соблюсти один и тот же стиль. В Петербурге это сделано более удачно, в Москве, может, менее. Но принцип оставался одним, чтобы вокзалы были похожи друг на друга. Только путем чтения табло ты понимаешь, где находишься. Сейчас в Петербурге вместо головы Ленина стоит Петр I. Эти два вокзала — самая натуральная «Ирония судьбы». Все было придумано еще до Эльдара Рязанова, — подметил москвовед.
Андрей Любимов / АГН «Москва»
Самый «глобальный» и «красивый», по его мнению, — это Казанский вокзал. С ним связан клуб железнодорожников, который был описан у Ильфа и Петрова в «12 стульях».
— Мол, на деньги 12-го стула построен этот клуб. С этим вокзалом связана литературная традиция, — рассказывает Коробко.
Курский вокзал воспринимается как совершенно советская постройка, памятник модернизма 1970-х гг.
— Если в него войти, выясняется, что модернизм — это театральная декорация, которая скрывает вокзал XIX–XX веков. Он лишился красивого фасада, но стал больше, — объясняет архивист.
Павелецкий вокзал тоже расширяли, но пошли по другому пути. Рядом, к Олимпиаде 1980 года, выстроили такой же вокзал и перемычку. И он стал один из крыльев огромного вокзала.
Коробко обращает внимание, что Павелецкий вокзал — тот редкий случай, когда в позднее советское время не отказались от наработок прошлого и не пошли по пути кардинального изменения, а сохранили стиль дореволюционной эпохи.
Белорусский вокзал выделяется тем, что его чаще других переименовывали. Столько раз менялось название, уже не счесть. Как менялись названия линии железных дорог, так и менялся Белорусский вокзал.
Андрей Любимов / АГН «Москва»
— Он строился как Смоленский, потом одно время назывался Александровский. Потом уже Брестский, а потом — Белорусско-Балтийский. И только перед войной получил свое нынешнее название, — вспоминает эксперт.
Белорусский вокзал построен полукругом. Он охватывает две стороны площади. Большая редкость. Выделяется и переход над путями, мост, соединяющий Тверскую-Ямскую и Ленинградское шоссе.
— Это уникальный мост, который недавно реставрировали. Такого моста больше нет. С рекламными щитами, памятник модерна. Здесь же установлен памятник «Прощание славянки», — уточняет Коробко.
Из всех московских вокзалов наименее загруженный и оттого, по мнению эксперта, «бесполезный» — Рижский вокзал. Не все знают, что в нем есть Музей железнодорожного транспорта Московской железной дороги. В нем, в частности, представлен поезд Победы.
— Он стал уже превращаться в большую музейную площадку. Дай бог, чтобы он превратился в музей московской железной дороги, — напутствует москвовед.
Коробко прогнозирует, что в будущем внутренние вокзалы, находящиеся в центре города, могут прийти в ненадобность. Вместо них на окраинах будут возводиться, уже возводятся крупные транспортные узлы. Как, например, огромная станция Сколково и открывающийся весной вокзал в районе Черкизово. Перенос транспортной активности позволит разгрузить центр Москвы.
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Места , Алексей Щусев , Андрей Любимов , Эльдар Рязанов , Михаил Коробко , Черкизово , АГН "Москва"
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