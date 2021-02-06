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Группа IOWA 7 февраля в столичном «Главклубе» 

Партнерский материал 9 часов назад
Группа IOWA 7 февраля в столичном «Главклубе»
Фото: Пресс-служба
IOWA-группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами. Их треки звучат повсюду: на радио и в телефонах, на улицах и в метро. В песнях группы IOWA простым и красочным языком рассказываются простые и смешные истории, которые происходили в жизни или хотя бы в воображении у каждого, в том числе у автора текстов и вокалистки Кати Иванчиковой, автора музыки и соло-гитариста Леонида Терещенко, бас-гитариста и клавишника Александра Гаврилова, а также Василия Буланова, который играет за вертушками и на ударных. За плечами группы-сотни выступлений в городах и странах, на больших площадях, концертных залах и вместительных клубах. Харизмы IOWA хватит на всех!
Оказавшись на большой сцене, они сумели достучаться до сердца слушателей, а их песни прочно заняли лидирующие позиции в главных хит-парадах страны. В копилке музыкальных наград IOWA: самая престижная музыкальная премия в России — "Золотой граммофон", "Лучшая Группа" на Премии RU.TV в 2018 году и «Лучшее танцевальное видео» в 2017, а также Российская национальная музыкальная премия в категории "Лучшая музыкальная группа" в 2017 году. Их "Маршрутку", "Маму" и "Улыбайся" зрители поют хором, а самые преданные поклонники уже выучили наизусть треки из нового альбома #людимаяки.
Долгожданная встреча и настоящий, не онлайн-концерт, состоится в Москве 7 февраля!
Больше информации на сайте.
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