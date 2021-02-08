Тропические клопы атаковали жителей домов в российском городе 

В многоквартирных домах Оренбурга и области появились постельные клопы, завезенные, предположительно, из тропических стран. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты предупредили, что кровососущие насекомые размножаются как в чистых помещениях, так и там, где гигиенические нормы не соблюдаются. При этом они могут атаковать жителей, никогда не бывавших за границей, просто приползая из соседних квартир.

Выявить факт наличия в квартире клопов можно, осмотрев себя и других членов семьи после пробуждения, — на телах будут следы от укусов. Эксперты также посоветовали тщательно осматривать постели, если приходится выезжать за пределы России или в другие города. Кроме того, рекомендуется держать одежду в закрытом чемодане, а грязное белье — в плотно завязанном пластиковом пакете. По возвращении домой следует сдать все вещи в химчистку, заявили в Роспотребнадзоре

Обезопасить жилье от проникновения насекомых также помогут регулярная уборка, дезинсекция специальными средствами и частая смена постельного белья.

Ранее в феврале россиянам назвали способы борьбы с тараканами, приползающими из квартир соседей. Заставить нечистоплотных жильцов избавиться от насекомых можно с помощью управляющей компании (УК), полиции, санитарно-эпидемиологической службы или через суд, пояснили эксперты. При этом пожаловаться на тараканов можно только в том случае, если попраны права других жильцов дома, в частности, если насекомые начинают проникать в другие квартиры.