Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Тропические клопы атаковали жителей домов в российском городе 

Lenta.ru 7 часов назад
Тропические клопы атаковали жителей домов в российском городе
Фото: Lenta.ru
В многоквартирных домах Оренбурга и области появились постельные клопы, завезенные, предположительно, из тропических стран. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты предупредили, что кровососущие насекомые размножаются как в чистых помещениях, так и там, где гигиенические нормы не соблюдаются. При этом они могут атаковать жителей, никогда не бывавших за границей, просто приползая из соседних квартир.
Выявить факт наличия в квартире клопов можно, осмотрев себя и других членов семьи после пробуждения, — на телах будут следы от укусов. Эксперты также посоветовали тщательно осматривать постели, если приходится выезжать за пределы России или в другие города. Кроме того, рекомендуется держать одежду в закрытом чемодане, а грязное белье — в плотно завязанном пластиковом пакете. По возвращении домой следует сдать все вещи в химчистку, заявили в Роспотребнадзоре.
Обезопасить жилье от проникновения насекомых также помогут регулярная уборка, дезинсекция специальными средствами и частая смена постельного белья.
Ранее в феврале россиянам назвали способы борьбы с тараканами, приползающими из квартир соседей. Заставить нечистоплотных жильцов избавиться от насекомых можно с помощью управляющей компании (УК), полиции, санитарно-эпидемиологической службы или через суд, пояснили эксперты. При этом пожаловаться на тараканов можно только в том случае, если попраны права других жильцов дома, в частности, если насекомые начинают проникать в другие квартиры.
Видео дня. Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Последние новости
Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями В Минэнерго прокомментировали ситуацию с тарифами на электроэнергию В Минэнерго прокомментировали ситуацию с тарифами на электроэнергию
Комментарии
Места , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 самых опасных растений в мире
08:27
10 самых опасных растений в мире
Истории
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
11:22
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение