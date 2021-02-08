Тропические клопы атакуют жителей домов в российском городе 

В многоквартирных домах Оренбурга и области появились постельные клопы, завезенные, предположительно, из тропиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в региональном Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, насекомые размножаются как в чистых помещениях, так и там, где есть проблемы с гигиеной. Клопы могут атаковать даже тех, кто никогда не бывал за границей, просто приползая из соседних квартир.

Обнаружить клопов можно, осмотрев себя и других домочадцев после пробуждения, — на телах должны остаться следы от укусов. Специалисты также рекомендовали тщательно осматривать постели, если приходится выезжать за пределы России и в другие города. Кроме того, необходимо держать одежду в закрытом чемодане, а грязное белье — в плотно завязанном пластиковом пакете. По возвращении домой Роспотребнадзор рекомендовал отдавать все вещи в химчистку.

Обезопасить жилье от клопов также помогут регулярная уборка, дезинсекция специальными средствами и частая смена постельного белья.