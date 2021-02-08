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Тропические клопы атакуют жителей домов в российском городе 

Мира Маркина 4 часа назад
В многоквартирных домах Оренбурга и области появились постельные клопы, завезенные, предположительно, из тропиков. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в региональном Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, насекомые размножаются как в чистых помещениях, так и там, где есть проблемы с гигиеной. Клопы могут атаковать даже тех, кто никогда не бывал за границей, просто приползая из соседних квартир.
Обнаружить клопов можно, осмотрев себя и других домочадцев после пробуждения, — на телах должны остаться следы от укусов. Специалисты также рекомендовали тщательно осматривать постели, если приходится выезжать за пределы России и в другие города. Кроме того, необходимо держать одежду в закрытом чемодане, а грязное белье — в плотно завязанном пластиковом пакете. По возвращении домой Роспотребнадзор рекомендовал отдавать все вещи в химчистку.
Обезопасить жилье от клопов также помогут регулярная уборка, дезинсекция специальными средствами и частая смена постельного белья.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал про самых опасных насекомых в мире.
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Места , Видео , Роспотребнадзор
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