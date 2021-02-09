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Что было в секретной тюрьме, которой управлял Берия 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Что было в секретной тюрьме, которой управлял Берия
Фото: РИА Новости
Мало кто знает, что в городе Видное в Московской области на протяжении нескольких лет находилась особорежимная Сухановская тюрьма, которой сначала управлял Ежов, а затем Берия. Она была засекречена и находилась неподалеку от домов отдыха и пансионатов.
На месте тюрьмы раньше располагался Свято-Екатерининский монастырь, а потом из него сделали воспитательную колонию для несовершеннолетних.
В 1937 году вышло распоряжение о том, что все помещения передаются НКВД. Ежов предложил создать там тюрьму для особых политических преступников — высокопоставленных сотрудников и чинов НКВД. Спустя год тюрьму начали обустраивать, а одним из первых заключенных стал Николай Ежов. Вместо него управлять тюрьмой начал Лаврентий Берия.
Специальная засекреченная тюрьма была рассчитана на 150-160 человек, за которыми следили 70 охранников. У заключенных не было имен, только номера. Родным говорили, что их родственники находятся в Бутырке, на Лубянке или в Лефортово.
Снаружи тюрьма выглядела как обычное здание, только охраняли ее сотрудники НКВД. Информация о ней была тщательно засекречена из-за очень строгого режима.

"Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером — опять же узким таким, что если стоять ты не в силах, остаётся висеть на упёртых коленях, больше никак. В таком карцере держат и больше суток — чтобы дух твой смирился", — писал Солженицын о Сухановской тюрьме.

Дипломат Евгений Гнедич также содержался в Сухановской тюрьме более года, а потом описал ее в своих рассказах.

"Сухановская тюрьма была не просто строгорежимной тюрьмой, а именно особорежимной. Заключенных можно было помещать в самые неожиданные условия, и крайне тяжелые и относительно удобные. Они должны были понимать, что зависят от произвола палачей. Не случайно на стенах камеры не были вывешены правила внутреннего распорядка"

Однако ужасы в Сухановской тюрьме продлились недолго. Тюрьму расформировали после ареста Берии, а все документы оказались засекречены. Сейчас на ее месте восстановлен Свято-Екатерининский мужской монастырь.
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Места , Лаврентий Берия , Николай Ежов
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